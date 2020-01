La OCB publica el videoclip de su campaña 'Comença amb un bon dia'

La Obra Cultural Balear ha publicado el videoclip de la campaña Comença amb un bon dia. Se trata de una versión de la canción Bon dia de la banda Els Pets, interpretada en esta ocasión por Swingcat, el nuevo proyecto musical Pep Suasi. La canción cuenta con la participación de la trapera Mery Paxanga.

En el videoclip, que se grabó en Can Alcover, aparecen varias personalidades del mundo de la cultura y el associacionismo de Mallorca. El audiovisual se proyectó por primera vez en la gala de la passada Nit de la Cultura, celebrada el 28 de desembre en el Conservatori de Palma; además, se estrenó en el programa Els Dematins de IB3.

La campaña Comença amb un bon dia es una iniciativa de la Obra Cultural Balear para promover el uso social de la lengua catalana en Balears.

Entre los participantes en el videclip se encuentran el compositor, cantante y escritor Joan Miquel Oliver; el cantante Cris Juanico; el escritor y cantante Isidor Marí; la actriz Aina Segura; el escritor Bartomeu Mestre 'Balutxo'; miembros de los grupos de música Xarxa, OR y Cabot; y represenantes de las entidades Joves de Mallorca per la Llengua, Jubilats per Mallorca, Federació d'Associacions de Veïns, ACHINIB (Associació de Xinesos de Balears).