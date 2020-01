Raquel Casas : "La adolescencia es la etapa más importante de la vida"

La escritora de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se presentó a los galardones con 'Estimar Nick Kamen', un poemario atravesado por la música.

Raquel Casas Agustí se propuso escibir un poemario sobre la adolescencia "porque apenas hay textos poéticos que traten sobre esta etapa de la vida". Mientras en las novelas sí hay muchos ritos iniciáticos, "no es común encontrarlos en los versos y no entiendo por qué", se pregunta la autora de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que ya ha publicado otros cuatro poemarios y un libro de relatos.

Casas, que ya ha recibido otros premios literarios (por ejemplo el Vila de Lloseta de Poesia) trabaja como profesora de lengua y literatura en Secundaria y conoce bien a los adolescentes. "En el poemario he incluido menciones a la música que escuchan ahora, como Rosalía o Billie Eilish", desvela. Sin embargo, el hilo conductor de su poemario Estimar Nick Kamen es este músico y cantante de los años 80. "Quería escribir sobre adolescencia porque es la etapa de la vida más importante, en la que dejas de ser un niño para pasar a ser un adulto", apunta. "He buscado tratar este tema con intensidad pero con ironía también. Es una etapa en la que se dramatiza mucho y se da mucha importancia a algunas cosas que después cuando eres mayor te das cuenta de que no la tienen", considera.

La música es el hilo conductor de todos los sentimientos cruzados y cambios que aparecen en la adolescencia y son resumidos en los versos del poemario de Casas. "La música es muy importante en esta etapa de la vida porque uno se suele identificar con las letras de las canciones y sus intérpretes", asegura. "Conectan con la música y los cantantes porque a esa edad también están buscando su propia voz", apunta.

En cuanto a la forma, los versos de la barcelonesa tienen un ritmo truncado, hay palabras desestructuradas. Con ello, trata de emular las emociones y sensaciones que se tienen en esa vertiginosa etapa de la vida.

El jurado valoró de Estimar Nick Kamen su estructura, las imágenes poéticas, las referencias culturales y contraculturales, su tono irónico y la creación de una voz narradora.