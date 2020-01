Sean Frutos: "Tener un público tan heterogéneo significa que no somos una moda"

Los integrantes del grupo murciano Second, que llega a Palma con su disco

Los integrantes del grupo murciano Second, que llega a Palma con su disco 'Anillos y raíces'.

Cantante del grupo musical Second, que vuelve a la isla el próximo 25 de enero tras triunfar el pasado mes de mayo en el Mallorca Live Festival. Su actuación tendrá lugar en la sala palmesana Es Gremi, donde brindará un repertorio mucho más amplio

Second es el grupo de cabecera de muchas personas. Así lo demuestra su éxito en los conciertos y festivales. Anillos y raíces (2018) es el último trabajo discográfico de la banda. Estas canciones, que ahora ya tienen un año y algunos meses, sonaron en la isla el pasado mayo, durante el Mallorca Live Festival. La actuación de la banda de murcianos fue celebrada por el público como una de las mejores de la cita de Calvià. Si alguien se quedó con las ganas de escuchar en directo canciones como Teatro infinito o Mira la gente, ahora tienen una segunda oportunidad: el próximo sábado, 25 de enero, actuarán en Es Gremi, donde ofrecerán un repertorio mucho más amplio y prestarán más atención a sus canciones más profundas. "En los festivales obvias algunos temas más pausados porque el rollo es otro. En las salas podemos recrearnos.

Serán, aproximadamente, unas dos horas de concierto, en las que pasaremos, junto al público, por diferentes fases. Como en la vida misma, a veces se baila y otras se siente muy profundo". Lo dice Sean Frutos, cantante de Second. Completan la agrupación Jorge Guirao (guitarra), Fran Guirao (batería) y Nando Robles (bajo). Si bien se centrarán en el nuevo material, no faltarán las canciones de Second que son himnos para muchos: "Yo sigo alegrándome mucho cuando llega Más suerte o Rincón exquisito en el repertorio", señala quien pone la voz, una (masculina) de las más particulares y potentes del panorama musical nacional.

Para componer las nuevas canciones el grupo se alejó; "fue como un retiro". Necesitaban reencontrarse con sus raíces y crear desde ahí, pero "con el conocimiento que te da la experiencia". El resultado ha sido un año – el 2019, puesto que el disco salió en noviembre de 2018 – lleno de conciertos y crecimiento. Así lo explica Frutos: "La aceptación está siendo muy buena, y creo que ha sido así porque fue un disco que hicimos de manera muy honesta. Este año se ha notado muchísimo el crecimiento del grupo, hemos estado en más festivales que nunca, y ahora vemos que la gente responde en los conciertos de las salas". Cuál es el secreto para que un grupo que lleva 10 años en primera fila siga creciendo en público, nadie lo sabe, pero el cantante tiene sus suposiciones: "Estar relajados y trabajar sin presión y sin fijarnos mucho en lo que hacen los demás, sino seguir nuestro propio camino, nuestra trayectoria". Y si una cosa les alegra, es que la franja de edad de sus seguidores sean tan amplia, porque "significa que no somos una moda y que la gente que está ahí realmente disfruta de nuestra música".

En Anillos y raíces hay "muchas preguntas y pocas respuestas", aunque Frutos opina que "así nos sentimos muchos: perdidos". Las canciones son lo que uno se encuentra en el limbo que separa las preguntas de las respuestas, existan o no estas últimas. "El arte y la cultura nos salvan de la rutina y la monotonía, son la válvula de escape de nuestra vida, una salida. Nosotros hace tiempo que lo sabemos, y aportamos lo que podemos con nuestra propuesta musical para crear un tejido cultural".

El cantante señala que en este último trabajo se ha atrevido a ser más directo a nivel lírico: "Quizás en otros discos era más metafórico y engolado, recargado. En este, aunque es nuestro estilo, he sido algo más directo con las letras. Y me ha gustado jugar con personajes, como en la canción Teatro infinito, en la que un actor está enamorado de una actriz con la que trabaja cada día", explica.

Los integrantes de Second llevan más de 20 años juntos, "eso quiere decir que nos llevamos muy bien y que nuestros caracteres son compatibles", apunta Frutos. El próximo sábado, 25 de enero, demostrarán su conexión en el escenario de Es Gremi.