Vox no asistirá a los premios Ciutat de Palma por la exclusión de autores que escriben en español

Vox ha anunciado que no asistirá a la entrega de los premios Ciutat de Palma como "muestra de descontento por no permitir que participen los autores que escriben en español" y ha acusado al alcalde de Palma, José Hila, de "sectarismo" por no aceptar la petición del partido de que contemplen participantes en las dos lenguas.

En una nota de prensa, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha asegurado que "lo que está ocurriendo con el español es una auténtica discriminación". "¿Cómo es posible que estos autores no puedan participar en los premios Ciudad de Palma?", se ha preguntado, a la misma vez que ha calificado su solicitud como "no excluyente y de sentido común".

De este modo, Vox ha avanzado que "seguirá exigiendo al alcalde que abandone su postura sectaria" y, en consecuencia, incluya el español en los Ciutat de Palma, en los folletos informativos y en la documentación. "Estamos ante un asunto serio por lo que habría que dejar las pataletas y la ideología para otros temas", ha añadido.