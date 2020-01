Diego Cantero: "Quiero llegar a lugares a los que hasta ahora no me atrevía"

Con muchas ganas de tocar y con su banda al completo. Así presentará Diego Cantero, Funambulista, su gira El observatorio, vistiendo sus canciones más conocidas de rock en un concierto que tendrá lugar el 19 de enero a las 22:15 en la plaza de España. "Habíamos estado en Mallorca, pero con el formato acústico y nos apetece mucho actuar con todos los músicos", refirió el intérprete.

Después de iniciar su carrera musical en el año 2000 como Diego Cantero y de autoeditarse sus dos primeros discos, el cantante y compositor decidió iniciar un nuevo proyecto bajo el nombre de Funambulista: "En ese momento pensé que presentarme con mi propio nombre hacía pensar en un cantautor y la música que ofrezco no es exactamente eso. No fue más que un cambio de nomenclatura porque sigue siendo lo mismo y tengo la misma banda. Es sorprendente porque suele ocurrir al revés, la gente empieza con un grupo y luego inicia una carrera en solitario", explicó el artista.

Cantero define su música como pop de autor incidiendo en que le interesa especialmente "lo que se dice, la letra, cuidarla mucho, pero también la parte musical. Y el cantautor, por definición, se preocupa muchísimo por la letra y la música, puede quedar en un segundo plano de importancia. Sin embargo, creo que puede emocionar igual un buen sonido que una buena frase". Ese interés le mantiene permanentemente en el estudio de grabación "me paso el día aquí, para mí es un proceso, no paro de componer", afirma, al tiempo que anuncia que en breve editará nuevo material. Sin embargo no puede adelantar fechas de lanzamiento ni si esos nuevos temas tomarán forma de álbum: "Probablemente sí sacaré otro disco, pero estoy abierto a inventar algo bonito, ir lanzando canciones que se puedan acabar reuniendo. Se le puede dar una forma muy bonita, estoy trabajando en esa idea de la libertad. Creo que nos puede abrir muchos caminos y estoy en esa búsqueda", argumentó.

A nivel creativo el artista también se encuentra disfrutando de un momento en el que se siente especialmente libre para "llegar a lugares a los que hasta ahora no me atrevía. Me siento en esta tesitura de no ponerme ninguna cancela y de escribir lo que me dé la gana y darle la forma que me apetezca". En este sentido Cantero menciona que en el proceso de composición surgen canciones "muy variopintas, hay locuras absolutas, rarezas que no sé adónde me llevarán", concluyó.