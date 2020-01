Magalí Sare y Sebastià Gris realizan un ejercicio de transgresión musical

Magalí Sare y Sebastià Gris acaban de publicar su primer disco conjunto A boy and a girl (Microscopi, 2020), un ejercicio de experimentación que ha llevado a estos dos músicos a pasar por el tamiz de la electrónica géneros en principio tan alejados entre sí como la música de cámara y la canción popular mallorquina. Unidos por el grado superior de jazz, que ambos estudiaron en el conservatorio del Liceu de Barcelona, los músicos han facturado un disco en el que deconstruyen la música clásica y la tradicional conformando un producto transgresor. El mallorquín y la catalana presentarán su nuevo álbum en el Teatre de Manacor el 18 de enero a las 19:30 horas acompañados por el músico Santi Careta.

Después de editar su primer disco en solitario Cançons d'amor i dimonis (autoeditado, 2018); y de poner voz a Estòmac (Satétile K, 2018) de la pianista Clara Peya; la cantante y multiinstrumentista Magalí Sare aborda esta nueva aventura junto al guitarrista, compositor y arreglista manacorí Sebastià Gris, creador de la Bull i Pebre Bord Jazz Orquestra. Tras coincidir mientras estudiaban en el Liceu y después de tocar juntos en diferentes proyectos, Sare y Gris confeccionaron un repertorio a partir del jazz, las músicas del mundo y de piezas clásicas. "La idea de hacer este disco surge porque teníamos mucha variedad de estilos y el productor David Soler nos sugirió que tiráramos por aquí. Hay música clásica y canciones tradicionales mallorquinas porque hemos ido a buscar los orígenes de cada uno", explica Sare. La grabación de este álbum ha llegado de forma muy natural, como la culminación de un proceso: "El hecho de grabar un disco es como hacer una foto de un momento vital y estar en el estudio e investigar, compartir la música con un productor que le da la vuelta a las ideas previas que teníamos, es una experiencia muy bonita en la que creces como persona y como artista. Es una etapa muy lógica que llega cuando ya tienes una solidez, un repertorio hecho y un sonido de dúo. Ha llegado todo de una manera muy orgánica", explica Sare.

El dúo ha incluido dos canciones populares mallorquinas icónicas, Vou veri-vou y Sa mort de na Margalida, cuya elección responde a la influencia directa de otros artistas que facturan canción tradicional. "Las hemos llevado hasta nuestra época, sin despreciar la tradición, pero dando a entender que ésta no significa atarse y que todo se deba tocar de la misma manera siempre. En el estudio todo ha cogido otro color porque no tiene nada que ver cómo las tocábamos antes y después, pero hemos querido transgredir aun más y reinterpretarlas de un modo que no deja indiferente", refiere Gris. En cuanto al repertorio clásico Sare explica que "son canciones que me han ido fascinando, que he interpretado muchas veces porque vengo del canto coral. Necesitaba cantar esa música y llevarla a mi terreno." Por su parte Gris destaca que este trabajo "hace que te formules preguntas, que es lo que buscamos como artistas".