Muere la escritora valenciana Isabel-Clara Simó

La escritora, periodista y política alcoyana Isabel-Clara Simó Monllór ha muerto hoy a los 76 años.

Simó está considerada como una de las autoras modernas más importantes de literatura catalana. Ha sido galardonada en múltiples ocasiones; entre otras distinciones, en 1978 con el Premi Victor Català por La salvatge; el 1999 se le concedió la Creu de Sant Jordi por su trayectoria literaria, y en 2001 le otorgaron el Premi Andròmina de narrativa por Hum... Rita!: l'home que ensumava dones y el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en ensayo por En legítima defensa. También fue distingiuida con el XIX Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira por El meu germà Pol.

"La literatura no es una terapia, no sirve para nada. Es una obra de arte. No es útil: si desea cosas útiles, vaya a la ferretería. La literatura es un instrumento de pensar y sentir", afirmaba la escritora valenciana al recibir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en 2017 "por su compromiso con la cultura del país". "El Nobel catalán", dijo ella. "Un acto de amor completo que me ha dejado desarmada y absorta".

Isabel-Clara Simó era licenciada en filosofía por la Universitat de València en periodismo y doctorada en filología románica. Ejerció de profesora en Bunyol y en el IES Ramon Muntaner de Figueres, ciudad donde nacieron sus hijos, y también en el IB San José de Calasanz de Barcelona. Pasó al periodismo en 1972 como directora del semanario Canigó y colaboró habitualmente en diversos medios de comunicación.

En sus cuentos y novelas ha creado unos personajes complejos que mantienen relaciones conflictivas, como Nati (1991), Raquel (1992), los d'Històries perverses (1992) o los de T'imagines la vida sense ell? (2000). Obras com Júlia (1983) o D'Alcoi a Nova York (1987) estaban ambientadas en Alcoi, su ciudad natal. Su novela El mossèn (1987), sobre Jacint Verdaguer, fue adaptada a la radio por Catalunya Ràdio.