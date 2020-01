Maria del Mar Bonet celebra en Palma sus 50 años de libertad creativa

Maria del Mar Bonet clausura este miércoles a las 21:00 horas en el Auditorium de Palma la serie de conciertos con los que ha celebrado sus 50 años de carrera musical. La compositora e intérprete mallorquina ha elegido Palma, "el lugar donde empecé", para poner el broche final a estos tres años de actuaciones que le han llevado a recorrer Baleares, Cataluña, Valencia, Grecia, Túnez, Italia, Egipto y Cuba, entre otros lugares.

Teniendo como eje Cuba y el disco Ultramar, Maria del Mar Bonet celebra este aniversario mirando atrás, pero también al presente y al futuro. Con un repertorio amplísimo, pero atemporal Bonet ha completado más de 80 conciertos conmemorativos de esta efemérides cuyo punto de partida fue la fiesta celebrada en el Hotel Saratoga el 16 de diciembre de 2016.

El del miércoles es para Maria del Mar Bonet un concierto muy importante que le produce "mucha alegría" realizar en el Auditorium, sala que también acaba de sumar 50 años. Bonet recordó que siendo muy joven ofreció en este espacio algunos recitales destacados de su trayectoria. En este concierto de clausura la intérprete estará acompañada por los músicos Toni Cuenca, contrabajo, Borja Penalva, guitarra y voces; y Antonio Sánchez, percusiones.

Maria del Mar Bonet avanzó que, una vez cerrada esta gira conmemorativa, se centrará en nuevos proyectos: "Estoy preparando una serie de cosas que quiero convertir en un disco, pero todavía no sé cuando saldrá", explicó. "No sé cuantos años más cantaré, me gustaría cumplir 50 más", deseó la cantante, al tiempo que se mostró satisfecha por poder seguir cantando y componiendo.

"He tenido la suerte de hacer lo que he querido en la música y sé que esto ha tenido un precio ya que no siempre se comprende la creatividad, lo que el artista defiende", resumió Bonet. "He ido contracorriente y he salido adelante. Esto es lo que más aprecio de mi carrera. No es que esté orgullosa, simplemente, estoy contenta. Las cosas que he hecho bien y las que he hecho mal las he hecho yo", refirió Bonet hablando sobre la libertad de creación que ha ejercido en cada momento de su trayectoria.