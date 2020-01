Go Cactus inauguran 2020 con tres canciones nuevas

Go Cactus inaugurará el 2020 con nueva música. El trío mallorquín afincado en Barcelona formado por los hermanos Pau y Joan Gual junto a su primo Joan Amengual, uno de los grupos imprescindibles de la escena garajera más actual, publicarán un nuevo EP el día 28 de febrero. Son tres canciones grabadas por Matt Verta-Ray (productor de The John Spencer Blues Explosion, Heavy Trash, The Gories, entre otros...) en los NY Head Studios de New York. El lanzamiento será publicado por Burger Records (USA) el buque insignia del garage/punk/rock mundial underground. Y como las buenas noticias nunca vienen solas, el EP llegará junto al anuncio de un tour que ya cuenta con fechas en USA, UK y festivales en España.

Tras el lanzamiento la pasada primavera 2019 de su último trabajo Just fort tonight (The John Colby Sect) producido por Paco Loco y mezclado por Jorge Explosión Austin, TX, los cactus han cerrado un año con más de 40 fechas que les ha llevado a USA, UK, Portugal y gran parte de la geografía española. Además, despidieron el 2019 con la publicación de la canción You can't find me a finales de noviembre.

Go Cactus es una de las bandas que forman parte del cartel del Mallorca Live Festival (Calvià), así que jugarán en casa los próximos días 15 y 16 de mayo.