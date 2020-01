Hinds: "Nuestra honestidad bruta ha sido nuestra aliada y nuestra enemiga"

Pisaron fuerte en la isla el pasado mes de octubre en el marco del FestCiutat, aunque tuvieron algunos problemas técnicos. El próximo fin de semana vuelven con energías renovadas y como grupo líder de las fiestas de Sant Sebastià. Son Hinds (Carlotta Cosials, Ana García Perrote, Amber Grimbergen, Ade Martín), la banda de mujeres que tuvo que hacerse fuerte en Europa y Estados Unidos antes de ser respetada y escuchada en España.

Ana García (voz y guitarra), atribuye este hecho a la elección del grupo de cantar en inglés. Pero no niega que hubo otro motivo: "Además del idioma, el hecho de que fuéramos mujeres que encima tocaban low fight punk no gustaba mucho. Aunque haya habido figuras increíbles en el underground, las mujeres sobre el escenario representaban la perfección, ser correctas, afinar increíbles. Cosas que son geniales, pero que no es lo que hacemos con Hinds". Para nada. Las cuatro componentes de la agrupación presentan una actitud desenfadada y gamberra: "Nosotras sudamos, gritamos, decimos lo que pensamos. Es algo que no se había visto en España y que no gustaba. En cambio, fuera decían que éramos honestas. Nos hemos dado cuenta de que nuestra honestidad tan bruta fue nuestra mayor aliada para tocar fuera de España y nuestra peor enemiga en nuestro país", apunta García.

Ahora ya están reconciliadas con España, y consideran que tienen el reconocimiento que merecen: "Fue algo sonado, pero ahora todos los medios [estatales] nos conocen y las salas en las que tocamos son más o menos igual de grandes que las de L.A., Londres o Nueva York en las que hemos hecho conciertos", cuenta la guitarrista.



Nuevo disco antes de primavera

En abril del año 2014 fue cuando publicaron sus primeros temas que captaron la atención de medios internacionales. Desde ese momentos, la furgoneta de Hinds se puso en marcha y casi se podría decir que no se ha parado. Seis años de giras, casi sin tiempo para grabar. Estas largas temporadas lejos de casa y de su entorno familiar y social les ha revelado la "paradoja del músico", algo que les ha servido para crear el contenido de las letras de su nuevo disco, que llegará antes del verano y del que no pueden decir nada hasta febrero. Aunque sí que hay un adelanto de este álbum, Riding Solo.

García relata su experiencia: "Hay mucho trabajo y tiempo dedicado a la música hasta que puedes decir que vives de ella. En nuestro caso han sido bastantes años. Por eso hablamos un poco de la distancia que se crea entre tú y el resto del mundo. Desde lo más físico a lo más profundo: desde comer, hasta perderte todas las cosas importantes de la gente que quieres, echar de menos. Sentirte mal y sentirte bien. Dedicarse a la música es buenísimo y malísimo a la vez". Aun así, no están ni hartas ni cansadas de esta vida que su música les sigue brindando: "La mayor mierda es que no estamos hartas. Es una especie de maldición, lo que más me gusta del mundo es estar encima de un escenario y también lo que me hace más daño".

De lo que viene solo mencionan que han grabado en Estados Unidos, que se nota su crecimiento, que cantan "mucho más" en español y que "es muy diferente a nivel de contenido y musicalidad". Si una de sus máximas era que su música casi no tenía producción, ahora es lo contrario; lo próximo de Hinds tiene más detalles. "Cuando lo estábamos produciendo y pensábamos en los conciertos decíamos 'ya nos apañaremos'. En Palma será donde tocaremos por primera vez Riding Solo en directo, estamos histéricas", declara la guitarrista. Y señala que quizás caiga alguna otra canción nueva.

Su concierto será el día 19 de enero en la plaza Joan Carles I, sobre la una de la madrugada. "Nos flipa tocar al aire libre, tenemos muchas ganas de volver y que suene mejor que la última vez. Los conciertos en las fiestas populares y los festivales son lo más increíble". Hinds será una hoguera en pleno Sant Sebastià.