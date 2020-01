"No me inspira nada más que lo personal, teniendo en cuenta que no me sucede nada fuera de lo común"

Al oyente le encanta que le fascinen. Y Tomeu Mulet (Mallorca, 1987) ha creado el primer larga duración de su proyecto Polseguera tal vez con esa intención. Alguien tendría que preguntárselo. Tras el EP de presentación Sa mata escrita (Famélic / Bubota / Discos Walden, 2017), y el single digital Eco / Aiguavés (Famélic, 2017), Vida grisa (Bubota, 2019) puede acabar copando los tres escalones en el podio de obras autorales categóricas de esta última temporada.



Opulento y doliente, incalculablemente hondo, apesta a sentimientos quemados como solo huele la tierra abrasada. Es un disco sabio, pues es transparente en su espesor creativo: su autor solo puede ser quien conozca la suficiente música sustancial y genuina de dos, tres, cuatro décadas anteriores. Hoy viernes lo presenta en formato dúo junto a Biel Riera en el Novo Café Lisboa (21:30 h., 8 €), teloneado por la electrónica también íntimamente batiente de Defled.



-Me intriga, me interesa mucho saber cómo va a sonar en directo toda esa música exuberante y esas sonoridades tan intensas. ¿Lo has pensado, te preocupa?

-Ahora ya no mucho porque llevamos un año preparando el directo. Y porque creo que el trabajo previo tiene buena base: las canciones están bien grabadas, el sonido bien producido, todo bien mezclado, etc. Tanto preparativo tiene su parte buena y también mala: sobre todo que para estar satisfecho te obliga a ser imaginativo. Hemos llegado a una fórmula curiosa: en escena, cada músico hace de persona y media. En este momento, afortunadamente, más que preocuparme le tengo ganas. Y que el futuro se nos abra.

-Me intriga, me interesa mucho saber cómo puede sonar toda esa música con solo una guitarra acústica. ¿Lo has pensado?

-No existe esa opción. Podría ser, porque la base está compuesta con acústica, pero Polseguera es totalmente eléctrico. Bien toca en varios grupos, por ejemplo Jorra i Gomorra, y conmigo toca bajo, sinte y pad a modo de batería electrónica. Yo toco guitarra, samplers y canto. Y puedo decir que hemos conseguido empaque. Con una acústica se puede conseguir intimismo, pero no es el objetivo. Es conseguir atmósferas, con todos los medios de los que dispongamos.

-Todo esto lo comento por si consideras obsoleta la etiqueta "lo-fi" o música de dormitorio que se os ha adjudicado, habida cuenta de que la cantidad de recursos hoy existentes, tanto software como hardware, posibilitan conseguir resultados plenamente profesionales. Tu disco no suena maquetero, amateur ni rudimentario: suena profesional.

-Gracias, pero tendría que valorarlo alguien con más experiencia que yo.

-Ya son diez años haciendo (y grabando) música.

-Sí, y es muy cierto que las posibilidades actuales son de primera línea, o pueden parecerlo, pero la verdad es que me gusta esa etiqueta de "dormitorio", porque está compuesto y grabado en mi dormitorio. Además, las maquetas han acabado siendo las canciones finales. Precisamente busqué optimizar procesos, y que aquellas maquetas fuesen lo más próximo posible al resultado final. Siempre que no quieras dar gato por liebre, que no pretendas aparentar lo que no eres o no tienes, la etiqueta "amateur", ese aire, me gusta.

-Por cierto, eres diseñador gráfico: se dice que se puede ser un profesional intachable en varias disciplinas, pero genial solo en una. ¿Música o diseño?

-¡No soy nada parecido en ninguna de las dos disciplinas! Ser genial implica demasiada teorización. Aunque puestos a escoger... El aura de genio no me ha atraído nunca, porque además suelen ser personas muy repelentes. He tenido esa mala experiencia. Al final la gente acaba huyendo, y prefiero no provocar que nadie huya.

-Un EP de presentación, una contracción en forma de single digital, y ahora una expansión con este primer larga duración. ¿Polseguera necesitaba un precalentamiento, desde luego con más antecedentes en Der Ventilator que en Beach Beach? ¿Vida grisa ya es 100% lo que quieres que sea este proyecto?

-Me atrevería a decir que sí. El EP y el single transitaron por otros caminos, guiados por la anterior formación [con Sergi Egea al bajo y Vero?nica Alonso a la batería]. Lo primero fue buscar un sonido, darse a conocer... El término "precalentamiento" es muy acertado: este disco es la puesta de largo.

-Cómo no fijarse en la cantidad de veces que surge el término "pérdida" como leitmotiv en Polseguera. Wabi-sabi es una corriente estética japonesa, conectada con el budismo, que pone el punto focal en lo fugaz y lo no permanente como características esenciales de lo material y lo personal. ¿Te consuela?

-Te diré algo que me consoló, y puede sonar sorprendente: Lovecraft. Al principio de este disco tuve una ruptura sentimental, que lo sobrevuela todo. Algo que le puede pasar a cualquiera. Aquel verano cogí un libro de Lovecraft para distraerme, y descubrí sus ideas cosmicistas totalmente anti-antropocéntricas. Lo terrible y catastrófico que nos puede pasar, tanto a nivel individual como colectivo, solo significan que el universo, la realidad, nos pasa por encima. Y no podemos tratar de entenderlo, solo limitarnos a transitar por el mundo. La mayoría de cosas que nos pasan son indiferentes. Aquella lectura me sirvió mucho. De hecho, de todo aquello saqué un material productivo.

-Es un disco tan en primera-primerísima persona que me pregunto si hay algo del exterior que te inspire.

-Es cierto que este disco habla de una pérdida sentimental, pero también social, de más personas, de un círculo de gente que yo creía afianzado. Siempre me he basado en lo personal, y creo que siempre lo haré, pero al mismo tiempo creo que cada vez tiene menos importancia. No, generalmente no me inspira nada más que lo personal, teniendo en cuenta que no me sucede nada fuera de lo común.

-De lo que más llama la atención en Vida grisa: el tratamiento de tu voz.

-Para todos esos delays puros, cortos, los ecos de cintas, escuché mucho los primeros discos en solitario de Nick Cave, el trabajo de Martin Hannett [Buzzcocks, OMD, Happy Mondays, Stone Roses, Psychedelic Furs o U2, se reconoce sobre todo su trabajo con Joy Division], principalmente producciones de finales de los 70 y principios de los 80, a quienes influenciaron a todos ellos como fueron David Bowie y Brian Eno con su trilogía berlinesa, también mucho a Low...

-Hay furia eléctrica en los dos anteriores trabajos. En el último, Per damunt la teva pell la recordaría. ¿Su ausencia es decisión propia, o supervivencia y adaptación?

-Tanto una cosa como otra. Pero primero: las canciones lo pedían. Lo dirigí hacia ello para tener resultados óptimos con las soluciones que tenía a mi alcance. Todo ello llevó a hacer un disco más "frío". Pero después, para la viabilidad del directo, sí usamos distorsión. Aunque puntualmente, cuando produce algo, cuando da fruto. Realmente, al final es totalmente intencional para conseguir ese resultado frío.

-De alguien que conecta a Ramon Llull con Andreu Vidal, a quien cuida tanto los textos, siempre me parece imprescindible preguntarle qué está leyendo ahora mismo.

-Ahora mismo tres, uno por trabajo y dos por placer. Primero, L'ull i la navalla de Ingrid Guardiola, y por otra parte El món d'ahir de Stefan Zweig y Temporada alta de Nadal Suau.

-A mí hay cosas que dos años después aún me tambalean. Pienso: tal vez no quiero que se vayan nunca. ¿Cuando pase toda la polvareda [polseguera en catalán] este proyecto desaparecerá, o no quieres que desaparezca nunca?

-Con el trabajo que me ha llevado y me lleva espero que sobreviva. No puedo tomármelo como algo anecdótico.

-Después de 87 escuchas íntegras no me queda claro si Vida grisa es un disco pesimista u optimista.

-Ese es el quid. Es un disco triste, pero el simple hecho de poder hacerlo creo que transmite una cierta superación. Es pesimista con un halo de optimismo. Y me llama muchísimo la atención que parece que hoy día la gente no quiere o no puede escuchar música triste. Antes la escuchabas y decías: "Mira, alguien como yo". Pero parece que genera rechazo, que te miran como diciendo "¿por qué te crees más triste que nadie?".

-No sé si irá por ahí, pero teniendo 44 años diría que es cierto que no se escucha música triste como se hacía en los 90. Conectábamos, y lo disfrutabas, aunque desde luego de otra manera. Tal vez tenga que ver con que vivimos en la época más narcisista de la historia, donde todo es yo, yo yo. Yo soy el más triste, o yo soy el más alegre. Y no les discutas, porque solo se escuchan a sí mismos. Narcisismo.

-Puede ser. Es cierto que la gente parece pensar así.



-Hagamos una cosa: este verano viene Nick Lowe a tocar a Mallorca. Le preguntaré y te cuento.

-Perfecto. Dime cosas.