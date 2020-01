Esculturas góticas de primer orden

"La escultura arquitectónica gótica de Mallorca ocupa un lugar de primer orden a nivel nacional e internacional", sostiene la historiadora del arte Antònia Juan. La investigadora acaba de publicar un completo estudio donde radiografía, sistematiza y documenta con fotografías y textos los elementos escultóricos que están vinculados de manera indisoluble a la arquitectura y los muros de un edificio. "Es decir, aquellas piezas que no son esculturas exentas", aclara. "Es un campo poco estudiado", refiere, pero muy interesante y desconocido porque no queda a la vista del espectador. En la publicación, editada por Olañeta, el lector tendrá la posibilidad de escudriñar elementos del XV que están a muchos metros de sus ojos y que están en las ménsulas, claves de bóveda o en los tímpanos de los portales gracias a las imágenes que acompañan el estudio.

Uno de los grandes artífices de esta escultura, mayormente de iconografía religiosa, es Guillem Sagrera, "es el escultor más representativo de Mallorca y de buena parte de la Corona de Aragón. La suya es equiparable a la mejor escultura gótica europea", sostiene Juan. Sagrera es muy valorado en Italia: en Nápoles dirigió las obras de reforma del Castel Nuovo cuando Alfonso el Magnánimo era el rey napolitano.

Juan se ha tenido que enfrentar a una serie de dificultades a la hora de sistematizar todo este tipo de escultura. Una de ellas es que no aparece en la documentación. Entonces el análisis debe establecerse a partir de la interpretación de otros testimonios escritos y el estudio estilístico y comparativo. Ha sido a partir de este método que la historiadora ha hecho algunas atribuciones interesantes. Por una parte, adscribe dos ancianos barbudos que están en las ménsulas laterales del portal del Mirador de la Catedral al escultor catalán Antoni Canet, "uno de los más importantes del estilo internacional". "Se sabía que había trabajado en el portal, pero no qué había hecho exactamente". Asimismo, atribuye a Huguet Barxa dos claves de bóveda con figuras angélicas que están en la sala grande de sa Llonja. "Por las similitudes que he encontrado con Santa Práxedes en la capilla de Santa Ana de la Almudaina he propuesto que estas dos claves de bóveda se adscriban a su catálogo de piezas". También asigna a este escultor las "controvertidas" ménsulas de la sala capitular del convento de Santa Margalida de Palma.

La escultura arquitectónica gótica más espectacular de la isla está sin duda en sa Llonja. "Destacan mucho las claves de bóveda de los ventanales de sa Llonja, esos ángeles como si volasen descendiendo. Parecen casi esculturas exentas. Este tipo de claves no se hacían en Castilla o en la Corona de Aragón. Son del taller de Guillem Sagrera", puntualiza. "No cabe duda de que sa Llonja es un referente a nivel europeo", afirma.

También destaca el programa iconográfico rico y muy desarrollado del portal del Mirador de la Catedral. "Es una excepción en el ámbito de la Corona de Aragón. Eran más sencillos", comenta.

De finales del siglo XV y principios del XVI, son muy destacables los portales de estudio. "Era el lugar donde los propietarios de las residencias mostraban su poder a través de los emblemas, que eran sostenidos por figuras tenantes", explica. En alguno de ellos es posible encontrar escenas con figuras híbridas o fantásticas o escenas narrativas de significado dudoso. "Yo he detectado una que podría tener que ver con brujería", relata.

Juan considera que la tecnología actual permite hacer estudios más precisos de este tipo de esculturas. Las cámaras fotográficas y los objetivos proporcionan imágenes de más calidad. El material fotográfico que la autora ha estudiado procede del proyecto de investigación I+D+i Guillem Sagrera y la escultura arquitectónica del siglo XV (que arrancó en 2005) y que fue dirigido por Tina Sabater. "Hice la tesis y este libro [titulado L'escultura arquitectònica de Mallorca] es una parte de la misma, pero revisada y ampliada", señala.

Para Juan, sería muy interesante que en otras geografías se hicieran estudios similares al suyo, para así poder establecer comparaciones "y después proponer un estudio conjunto de toda la Corona de Aragón".

Según la investigadora de la UIB, profesora del departamento de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, dar a conocer un patrimonio poco conocido pero muy importante de Mallorca (como es la escultura arquitectónica gótica) es el primer paso para poder conservarlo.