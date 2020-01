Nick Lowe, autor de 'Cruel to be Kind', actuará este verano en el Auditori de Alcúdia

Uno de los platos fuertes del 20 aniversario del Auditori de Alcúdia será la actuación del cantante británico Nick Lowe. Se celebrará el 3 de junio de la mano de la promotora Rudy Sessions.

El público mallorquín disfrutará de la primera visita en Mallorca de este gran exponente del pop británico, que en formato sólo acústico hará una revisión de su extensa carrera, donde también tienen un hueco el rock, new age, soul e incluso country.

Lowe nació el 24 de marzo de 1949 en Walton-On-Thames (Surrey). Su debut en solitario, Jesus of Cool, se grabó durante los años 1976-77 y se publicó en 1978. El LP incluyó el memorable single So It Goes, grabado inicialmente en 1976 en el mítico sello Stiff Records.

Con 30 años, el año 1979 catapultó Lowe al máximo estrellato gracias a dos temas mundialmente reconocidos: Cruel To Be Kind (incluida en su segundo disco Labour Of Lust), que había sido coescrita con Ian Gomm años antes para un disco de la banda Brinsley Schwarz que no vio la luz, y la archiconocida Peace, Love and Understanding?, que se hizo famosa en la voz de Elvis Costello.

En el ámbito personal, fue el año en que Lowe se casó con Carlene Cater, corvintiéndose en yerno de Johnny Cash.

Hasta la data de hoy, Nick Lowe ha publicado un total de 14 discos de estudio, un disco en directo, seis recopilatorios, 23 singles y 3 eps. Un dato que muestra claramente la notoriedad del artista es que le han dedicado siete álbumes tributo.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el viernes 17 de enero a través de la web ticketib. Las cien primeras a un precio especial de 25 euros (anticipada general: 30 euros y en taquilla 35).