'Corteo', el espectáculo total de Circo del Sol en Mallorca

Riesgo, carnaval, contraste, humor, ternura, fuerza. Lo imposible. Corteo, el espectáculo del Circo del Sol que se instalará durante una semana en el Velòdrom Illes Balears (el antiguo Palma Arena) del 7 al 16 de agosto de 2020, tiene todos los elementos para hacer que durante dos horas (con descanso de 20 minutos) el público se adentre en un mundo lleno de magia y fantasía, donde hay ángeles juguetones, escaleras que llegan a la luna y bicicletas voladoras. Todo lo de Corteo es espectacular: sus dimensiones, sus vestidos, los acróbatas (con unas capacidades físicas impresionantes que hacen que el espectador dude, en ocasiones, de su condición de humanos).

DIARIO de MALLORCA pudo estar entre los bastidores de este gran engranaje durante uno de los últimos días de su gira en Stuttgart (Alemania), antes de inaugurar su ruta por España. El publicista del show, Maxwell Batista, fue el encargado de revelar todos los secretos de Corteo, espectáculo dirigido por Daniele Finzi Pasca que la multinacional del circo estrenó Corteo en Montreal el 21 de abril de 2005. Así, Batista contó que durante diez años se representó en una carpa típica de circo, con la que fue de gira por todo el mundo. En 2015 decidieron renovarlo y adaptarlo para poder hacerlo en pabellones. La adaptación se estrenó en 2018 en New Orleans, y en diciembre de 2019 llegó a España por primera vez.



Humor y fantasía

La versión que está en gira y que llegará a Palma en verano tiene 16 números, durante los que acróbatas, malabaristas o intérpretes se encargan de encandilar al público y hacerle reír tanto como soñar. El espectáculo cuenta la historia de un payaso que asiste a su funeral, y recuerda los momentos clave de su vida, propiciando así una animada y colorida cabalgata de diferentes personajes. Batista concretó que suben al escenario 52 artistas –entre los que hay ocho músicos y dos cantantes– que son de 18 nacionalidades diferentes. De estos 52, solo uno es español: el cantante David Ripollés, de Manresa, quien dejó atrás su vida de diseñador gráfico y en julio se unió al equipo de Corteo.

Juegos de equilibrio, piruetas, saltos imposibles con el balancín, malabares, una historia de amor al vuelo, una bailarina de pole dance suspendida en el aire, un sinfín de hula hoops rodando sobre el cuerpo de una mujer. El riesgo y las habilidades que están al alcance de muy pocos son una parte importante del espectáculo Corteo, pero también lo son los números de humor, espontáneos, frescos y divertidos, que sirven para liberar tensiones.

Puede que para algunos espectadores las dos horas se hagan largas. En Corteo hay números más conseguidos que otros, pero no puede negarse que en el sentido físico las presentaciones son verdaderamente impresionantes.



Los números de 'Corteo'

Batista desveló algunos detalles de las bambalinas del espectáculo, como que para montar el gigantesco escenario son necesarias 12 horas. "Lo hacen los 34 técnicos fijos que van de gira con el espectáculo, con el apoyo de los 100 técnicos locales que contratamos en cada ciudad donde paramos", señaló. Un total de 60 personas (entre las que hay los 34 técnicos fijos) trabajan en los bastidores de Corteo para que nada falle; son los responsables del catering, de las oficinas, los terapeutas, los de vestuario. Estos pequeños equipos de personas logran que funcione el brutal engranaje del Circo del Sol.

Para transportar todo el material necesario para montar el escenario, cuya estructura ha sido diseñada específicamente para este show, hacen falta 25 camiones. El espacio escénico mide 40 metros de largo y cuenta con plataformas giratorias, mientras que las dimensiones de los bastidores varían según el pabellón en el que se realice la representación. Durante la función, diferentes elementos aparecen sobre el escenario, sirviendo de apoyo para los acróbatas, como las enormes y elegantes lámparas doradas o las grandes camas para rebotar que todos los niños y niñas pequeños sueñan tener.

En el armario del Circo del Sol, donde predominan las telas brillantes en tonos azulados, dorados, rosas y fucsias, hay unas 2.000 piezas de vestuario para la función de Corteo (entre las que se incluyen vestidos, zapatos y complementos), todas hechas a medida para los intérpretes y profesionales, que se cambian entre cinco y seis veces por función. Viajan con seis lavadoras, dos secadoras y diez ventiladores para que todo esté siempre a punto.

Esta propuesta sorprenderá por igual a los que hayan visto otros títulos de la compañía y a los que no. Porque está pensado para esto: sorprender. Y es puro espectáculo.



David Repullés

Hace apenas unos meses, David Repullés vivía en Barcelona y trabajaba de diseñador gráfico en un periódico. La música siempre ha sido su fiel compañera, y hace unos años realizó un casting de cantante para el Circo del Sol, algo que no tenía presente cuando, un día, sonó el teléfono: "Me dijeron que necesitaban urgentemente un cantante para Corteo. Les dije que necesitaba tiempo para cerrar algunos proyectos que tenía en marcha, y me dieron 20 días". En 20 días dejó atrás toda su vida y subió al tren del Circo del Sol; ahora va de ciudad en ciudad. "Nada me ataba a Barcelona, y estas cosas solo pasan una vez en la vida. Al principio tuve miedo, pero me costó poco decidirme. Era ahora o nunca", señala el cantante.