El encuentro en Ses Voltes donde se interpreta L'Adoració dels Tres Reis d'Orient, de Llorenç Moyà, cumplía este año su 35 edición [vea aquí las imágenes]. Por petición popular, la función arrancó media hora antes de lo normal, a las 11:30 en lugar de a las 12 (son muchos los que hoy tienen comida familiar y el nuevo horario permite no llegar tan tarde). Quizás por este cambio de hora, el goteo de espectadores ha sido más lento; y han sido bastantes los que han llegado tarde. Con una afluencia de público más discreta que otros años, la función ha empezado con poco más de cinco minutos de retraso.

La de hoy ha sido la adoración de las reinas, y no ha tardado en llegar la primera morcilla, que ha salido de la boca de la maestra de ceremonias Yolanda Trigo: "Ya era hora que las queer governaran esta fiesta". Así, la escritora, investigadora y crítica literaria Rosa Planas ha sido Melchor; Eva Pomar, que encabezó la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Palma en las pasadas elecciones municipales, ha sido Gaspar; y la técnica de Deportes de Llucmajor, Popi Matas, ha encarnado a Baltasar.

El papel del rey Herodes, uno de los más intensos y de los que requieren más concentración, lo ha defendido el panadero Tomeu Arbona, que ha demostrado que el monarca divino podría ser él perfectamente. Los criados de los reyes, como es habitual, son los personajes más divertidos y pueriles, y los encargados de interpretarlos han sido Mariló Garriga, Marcos Augusto y Alberto Rosauro, que han hecho reír y enternecer al público. Una pareja que también ha funcionado ha sido la que formaban Pau Jordà como mayordomo de Herodes y el senador del PSIB-PSOE Cosme Bonet, quien ha tenido que sostener una cartulina en la que se podía leer Llibertat presos polítics.

Otra vez el feminismo ha sido uno de los temas más recurrentes de las morcillas; no ha faltado el panorama político (lo cel perdrá claredat, ben igual que el panorama polític que tenim, ha cantado la Sibil·la) y el debate de investudira (això fa més agrura que el debat d'investidura, se escuchó). No obstante, este año también ha tenido una presencia signifitvatica la lgtibfobia (L'assetjament el caig conèixer de petit, i no per negre, sino per lgtbi; i si una cosa tenc clara, és que el masclisme i l'homofòbia maten, ha verbalizado el criado del rey Baltasar). Al final, también ha aparecido el tema de los refugiados, Greta Thunberg y Thomas Cook.