La galería Fran Reus se suma a la escudería habitual de Mallorca en ARCO

Récord de participación mallorquina en la próxima edición de la feria de arte contemporáneo ARCO. A la escudería isleña habitual (Horrach Moyà, Pelaires, L21 y Kewenig), se suma este año la galería palmesana Fran Reus, que ha sido invitada a participar en el programa Opening, con 21 galerías que representan la apuesta del joven galerismo internacional. "Los comisarios de esta sección, Tiago de Abreu Pinto y ÖVül Ö. Durmusoglu, han elegido a nuestra artista Marian Garrido; en este caso, se trata de un solo show", explica a este diario el responsable de la galería.

El proyecto de la asturiana (Guilles de Rais) es una continuación del resultado que ha presentado recientemente a raíz de la residencia que le ha ofrecido el centro Matadero de Madrid.

Antes de ARCO, Fran Reus hará una parada entre el 6 y el 9 de febrero en Art Rotterdam, donde participará en otro programa comisariado con la artista mallorquina Bel Fullana.

Otra de las novedades de este año, es la participación del IEB con expositor propio. En esta ocasión, se abrió una convocatoria pública para que se presentaran proyectos. El ganador fue El instante antes de que algo suceda, con los artistas Gabriel Pericàs, Ian Waelder y Lara Fluxà, y comisariado por Adriana A. Leanza y María Lucía Marcote (del colectivo Allélon). Los tres artistas dialogan entre sí y sacan a la luz problemáticas contemporáneas como la percepción, la ponderación, el cambio climático, el conocimiento y cómo accedemos a él.

Desde ARCOMadrid, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo, se explicó ayer que en esta nueva edición lo que se pretende es potenciar el papel y la participación de los artistas a través de charlas, visitas guiadas y un mayor número de galerías con programas enfocados a dar a conocer a los mismos.

Así, ARCO reunirá 210 galerías de 30 países diferentes, entre las que destacan las 70 procedentes de España (un 33%). El restante 67% permitirá potenciar la participación de artistas del continente americano, destacando la presencia de Brasil y Argentina, según informan los organizadores.

En una edición en la que se pretende reforzar la "innovación" y el "conocimiento de creadores nacionales e internacionales" destaca la inclusión, junto al programa general, de las secciones comisariadas, que llegan a la feria de arte bajo el lema It's Just a Matter of Time.

Dicho espacio contará, por un lado, con un programa discursivo con una selección de 13 artistas de once galerías y, por otro, con el programa Diálogos, con diez galerías en las que se llevará a cabo un análisis de la creación contemporánea.

Como novedad, este año no sólo los coleccionistas invitados, alrededor de 300 de 40 países, tendrán la posibilidad de disfrutar de visitas guiadas por artistas sino que también el público gozará de dicho privilegio.

Las visitas tendrán un coste de 20 euros y deberán reservarse previamente a través de la web del evento.