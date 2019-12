The Exploited, grupo capital en la historia del punk, actuará en Palma

The Exploited, uno de los pocos grupos surgidos de la escena punk británica de finales de los 70 que sigue en activo, se estrenará en Mallorca en 2020. En sus conciertos no son habituales las canciones de amor, al contrario, priman los temas marcados por la violencia, la guerra o las injusticias sociales, pero su actuación en Palma se ha programado para el Día de los enamorados, el 14 de febrero, en Sa Possessió. Los escoceses, liderados por el siempre aguerrido Wattie Buchan, estarán arropados por las bandas locales Guadaña y Tigre Jet Jr. Las entradas se pondrán a la venta en unos días, al precio de 20 euros anticipada (25 en taquilla), y se podrán adquirir en Pasatiempos, Atomic Garden, Inca Music, Poliesportiu sa Pobla y a través de la web hfmncrew.com.

Formados en Edimburgo (Escocia) entre finales de 1979 y principios de 1980, con la resaca que dejaron en la sociedad británica grupos como los Sex Pistols o The Vibrators, The Exploited ("los Explotados", en castellano) lleva vendidos más de 750.000 discos de manera independiente en todo el mundo, desde su álbum de debut, Punk's Not Dead (1981) hasta sus últimos trabajos, como Fuck the System (2003).

Wattie Buchan y sus huestes aterrizarán en Palma con motivo de una gira por España que también les llevará a Madrid, ciudad que visitaron por primera vez en 1984 para sembrar el caos. En aquella ocasión actuaron en el templo de la Movida, la Sala Rock-Ola, durante tres noches consecutivas, con su música "ruidosa y agresiva", como cuentan las crónicas, antes de emprender gira por Estados Unidos, pero todo se truncó, y el grupo fue noticia no por su pose en escena sino por su actitud lejos del escenario. Tres de los cuatro miembros del grupo fueron detenidos por causar destrozos en el apartamento en el que se alojaban y vueltos a detener en el aeropuerto, tras oponer resistencia.

La vida de Wattie daría para una película de acción. A falta de una biografía autorizada se cuenta que su primer empleo fue el de carnicero, que ejerció de skinhead en su juventud, que se alistó en el ejército británico, donde llegó a ser tirador de elite, y que ha protagonizado un sinfín de peleas, una de las más sonadas con Jello Biafra.

Lo cierto es que sus canciones siempre se han posicionado contra los conflictos bélicos, como ha reflejado en los discos Let's Start A War... Said Maggie One Day, con referencias a la Guerra de Las Malvinas, o en su predecesor, Troops Of Tomorrow. De su repertorio destacan títulos como UK 82, Fuck the USA, Sex&Violence, Chaos in My Life, Exploited Barmy Army, Army Life, Dogs of War, I Believe in Anarchy, Was it Me, Sexual Favours o About To Die.

En 2014, el cantante de The Exploited sufrió un infarto durante una actuación en Lisboa, dentro de una gira conjunta con Hatebreed y Napalm Death. El grupo no pudo concluir su concierto y Wattie fue llevado en ambulancia hasta el hospital, donde permaneció ocho días, recuperándose de esa grave dolencia. Tres años después, la banda tuvo que volver a interrumpir uno de sus shows, en esa ocasión en Bélgica, y al parecer a causa de otro problema relacionado con el corazón.

Al margen de los sucesos y la delicada salud de su vocalista, The Exploited son leyenda viva, todo un icono del punk.