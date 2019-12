Jaime Anglada: "Nada supera la satisfacción de escribir una canción, me gusta más que tocar"

Músico. Lleva más de 25 años dedicándose a la música, y él mismo asegura haber tenido mucha suerte "desde el principio". En su mochila vital y artística acumula diez discos en solitario (nueve en castellano y uno en catalán) y dos a dúo con Carolina Cerezuela. No son muchos los que pueden presumir de haberse mantenido en el panorama musical, algo que lo hace uno de los músicos más relevantes y destacados de Mallorca

El regalo del músico Jaime Anglada para esta Navidad llegará en enero en forma de libro. En esas páginas, el cantante presenta todas las canciones que se quedaron a medias en su momento, y que nunca llegaron a tener acompañamiento musical. "Quiero dejar claro que no es un libro de poemas, porque yo no soy poeta, soy un escritor de canciones", apunta Anglada, a quien le preocupa parecer "un intruso" en este mundo: "Me daba mucho miedo y respeto este proyecto, porque lo que a mí me gusta es escribir canciones y componer su música, no editar letras", señala. De la edición se ha encargado Ifeelbook, que ya publicó en 2015 Jaime Anglada. El corredor de fondo. 20 años de Rock&Roll (1995-2015), unas páginas en las que el escritor Miquel Horrach repasaba los primeros veinte años de carrera musical del rockero. Anglada ve la nueva publicación como "un legado más de mi trayectoria y mi trabajo". El prólogo lo ha escrito su amigo el cantante y compositor Miguel Ríos, a quien Anglada considera su padrino en este mundo de la música.

Al tratarse de una recopilación de ideas y canciones "a medias", la tarea del músico se ha centrado en la documentación, en buscar entre los cajones. "Ha sido algo muy nostálgico rebuscar en esos cajones y reencontrarme con todas esas ideas, ha sido un regalo. Algunas de estas canciones a medias ahora ya se han convertido en las canciones que un día no fueron", cuenta el cantante. La edición no tiene, todavía, un título definitivo, así que el músico prefiere no desvelar las opciones que están barajando con la editorial. Tampoco hay fecha exacta de publicación, aunque sí que asegura que será en enero.

El músico Jaime Anglada, en los jardines de Diario de Mallorca. M.M.

El cantante se ha reencontrado, en este proceso, con un Jaime más joven: "Evidentemente, las cosas que me preocupan ahora son diferentes a las que me preocupaban cuando empecé a escribir canciones, a los 14 años. Pero me he dado cuenta de que no me he bajado de la Vespa con la que iba a todas partes cuando era joven, sigo sobre ella. Recuerdo recorrer las calles de Palma cuando todo eran caminos y sueños por delante. La música era mi única huida, y vivir del rock'n roll uno de mis sueños", cuenta. Un sueño cumplido, aunque para Anglada sigue habiendo mucho horizonte por conquistar.

Para trabajar, el músico asegura que prefiere el silencio: "Aunque las ideas llegan en cualquier momento, para desarrollarlas soy muy centrado. Tengo mi espacio para hacerlo y es en mi mesa donde mejor me sale todo", cuenta. Un avión, un tren, el viento, la lluvia o Mallorca. De cualquier cosa que observe puede salir una canción, pero uno de los lugares que más temas le sugiere es la isla: "Mallorca está llena de música, el entorno me regala canciones y me siento afortunado". Si bien no escribe desde la tristeza, sí que lo hace desde la nostalgia. Aunque no es algo que se manifieste en su comportamiento, explica, sino solamente en sus canciones. "El Jaime que habla ahora es diferente al que escribe. No es que sea otra persona, pero sí que muestro otras partes de mí. Creo que Jaime tiene muchas caras pero un solo corazón". Para Anglada, escribir una canción es "lo más bonito del mundo": "Yo he tenido mucha suerte. Empecé a escribir canciones sin saber hacerlo, comencé a cantar sin saber cantar, y hoy en día sigo aprendiendo. Escribir una canción es lo que más me gusta, incluso más que ir a cantar". Las grabaciones, los discos, los conciertos y las canciones que nunca llegan a ser canciones son "las consecuencias de componer, que son también una maravilla. Pero nada supera la satisfacción de escribir una canción".

Los Reyes recibirán su libro



Es conocida la amistad que el músico de Palma mantiene con los Reyes Felipe y Letizia, fieles admiradores de Anglada a los que se les ha podido ver en numerosas ocasiones en sus conciertos. El cantante comenta que, "como hacen los amigos, Felipe está pendiente de lo que hago. Ahora sabrá que estoy preparando este libro y me encargaré de que reciba el suyo".