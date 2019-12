El documental 'Maria del Mar' recorre 50 años de vida y música

El Teatre Municipal Catalina Valls fue testigo anoche del preestreno de Maria del Mar, el documental coproducción de IB3, TV3 y SomBatabat que echa la mirada sobre los 50 años de carrera profesional de Maria del Mar Bonet. La artista acudió a la proyección y estuvo arropada por numerosos amigos, como el escritor Biel Mesquida; así como por autoridades como la presidenta del Govern, Francina Armengol, la consellera Pilar Costa, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el director general de IB3, Andreu Manresa.

Maria del Mar Bonet define estas cinco décadas como un "camino de aprendizaje, de locura y de encontrarte con cosas fantásticas y también con momentos duros". La intérprete y compositora mallorquina destaca sobre todo haberse podido cruzar en este camino con músicos que "me han enseñado muchísmo. Son las personas más generosas del mundo y estoy contenta de trabajar y estar cerca de ellos". La intérprete destaca que "todos mis discos significan mucho para mí porque los he querido y los he decidido yo; son mi vida". Con la mirada siempre puesta en el Mediterráneo, Bonet cerrará en Mallorca su gira de 50 años de carrera: "Venimos a Palma a clausurar la gira porque es donde yo nací y donde empecé a hacer música. Quiero acabar estos 50 años aquí para empezar otros. Los años ahora van muy rápido, pero podemos decir que necesito hacer algunos discos que tengo en la cabeza", adelanta la artista.

El viaje que Maria del Mar Bonet realizó a Cuba en el verano de 2018 para grabar su disco Ultramar, marca el inicio de este viaje emocionante por la vida y la trayectoria profesional de una artista que lleva medio siglo sobre los escenarios. La voz de la propia Bonet guía al espectador en este recorrido y se deja acompañar por personas muy cercanas a ella como su hermano Joan Ramon Bonet, miembro de Setze Jutges, que fue quien la introdujo en el mundo de la música. Artistas como Joan Manuel Serrat, Manolo García, Lluís Llach, Martirio, Nacho Duato, José María Vitier o Javier Mas también ofrecen su testimonio sobre cuál ha sido su relación con la cantante.

Bajo la dirección de Joan Lopez Lloret y con guion del propio López y el periodista musical Jordi Bianciotto, que asistieron al preestreno, este documental tiene su origen en Maria del Mar Bonet, intensament, la biografía que Bianciotto publicó en 2017 sobre la artista. En el documental que se emitirá en IB3 el 23 de diciembre a las 22:55 horas, el espectador conocerá a una Maria del Mar Bonet más personal e íntima que habla de su propia evolución y que explica por qué ha elegido unos caminos y no otros. Maria del Mar muestra su evolución desde la Nova Cançó a la artista internacional que busca la inspiración en el todo Mediterráneo y que cruza el Atlántico para hermanarse con la música de Cuba.