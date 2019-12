Agustí Villaronga pondrá sobre el escenario la constelación familiar de 'Clitemnestra'

El director de cine Agustí Villaronga elegirá entre hoy y mañana los intérpretes que encarnarán los personajes de la obra Clitemnestra, la casa dels noms (Colm Tóibín, 2017), la producción del Teatre Principal que dirigirá el cineasta. Ayer se celebró el casting en el espacio de Palma, en el que participaron cerca de 40 personas. Concretamente, el equipo de Villaronga buscaba los actores y actrices idóneos para interpretar a Electra, Ifigenia, Agamenón, Egisto y Aquiles. Todo apunta que el papel de Clitemnestra lo encarnará la actriz catalana Núria Prims, aunque no está oficialmente confirmado.

El texto de Colm Tóibín bebe de la sangrienta obra Agamenón, tragedia griega que forma parte de la trilogía La Orestíada, de Esquilo (única trilogía que se conserva del teatro griego antiguo). Tóibín se centra, concretamente, en la venganza de Clitemnestra, quien mata a su marido Agamenón cuando regresa de la Guerra de Troya después de que este sacrificara a una de las hijas de ambos, Ifigenia, por orden de los dioses.

Si bien Villaronga ya se encargó de llevar a escena El testamento de María (también una novela del irlandés Colm Tóibín), el director asegura que enfrentarse a esta sangrienta tragedia le asusta, porque "una tragedia siempre impresiona". No obstante, apunta que esta revisión de Tóibín es mucho más "humana": "Tiene muy en cuenta la misogínia que ha padecido el personaje de Clitemnestra, siempre considerado la malvada, mientras que Agamenón era un héroe aunque hubiera sacrificado a su hija. En este texto se entiende muy bien que Clitemnestra se tome la justicia por su mano, y el público puede llegar a empatizar con ella", explica el director. Según comentó ayer, Villaronga apostará por una propuesta alejada de la tragedia clásica –"no habrá una escenografía con columnas"–, así como del lenguaje épico propio de las tragedias.

Uno de los objetivos de esta producción es que el equipo (y el elenco) sea lo más balear posible. Así, de momento, Rafel Lladó se encargará de la escenografía y Susi Gómez del vestuario. Como adelanto, el cineasta mencionó que durante toda la obra los seis intérpretes estarán en el escenario, creando relaciones entre ellos a modo de constelación familiar: "Esto es un drama familiar que pasa a los hijos y a los nietos. La historia de Clitemnestra viene marcada por sangre, y así continuará". El espacio, pues, comentó Lladó, estará también muy ligado al tema de las constelaciones familiares: "Será indefinido, muy abstracto".

El actor y dramaturgo manacorí Toni Lluís Reyes se presentó al casting para el personaje de Aquiles. Repitió la prueba varias veces, empapándose de los consejos y comentarios que le hacía Villaronga, y modificando así sus movimientos, expresiones o tonos de voz. "No me gusta ir a un casting encorsetado en una propuesta mía del personaje cuando no sabes lo que buscan", explicó Reyes. Para prepararse, pues, se leyó la obra de Tóibín y se estudió la tragedia. "Al final, un casting es un entrenamiento y una oportunidad para que el director te conozca", señaló. Después de la prueba de Reyes entraron en la sala del casting (por separado) el también manacorí Joan Miquel y los barceloneses Aitor Gabaldà y Alberto Giménez, que se acercaron a Mallorca para no dejar escapar la oportunidad de trabajar con Agustí Villaronga.

Quién será Aquiles es un secreto hasta dentro de unos días, pero se sabe que Clitemnestra subirá al escenario para explicar su dolor y ser escuchada.