Manel empieza de cero en el Principal

Algo no acababa de cuajar en el arranque del tan esperado concierto de Manel en el Teatre Principal de Palma. Los catalanes empezaban su actuación presentando algunas canciones de su quinto disco Per la bona gent pero algo no funcionaba. El sonido fallaba y público no respondía como tocaba, aunque, eso sí, muchos trataron de alertar a los barcelones gritando "¡no se oye!". Fue al final de La Serotonina cuando descubrieron lo que ocurría.

El cantante Guillem Gisbert iniciaba un diálogo con el público tras ser informado del problema técnico. "Nosotros no sabemos qué estaba pasando. Vamos con tapones y no nos hemos dado cuenta", contó el compositor, que detalló que habían estado toda la tarde haciendo pruebas de sonido y todo había salido perfectamente. Gispert anunció que pararían unos momentos para arreglar los fallos y abandonó el escenario preguntando a sus seguidores: "Cuando volvamos, ¿tenemos que empezar de cero?". El "sí" que llegó del autorio fue atronador.

Dicho y hecho. A los pocos minutos los barceloneses estaban de nuevo en marcha y reiniciaban la actuación, no sin antes explicar que no se escuchaba bien porque "se habían desconfigurado los canales". Volvía a sonar Formigues y los fans mallorquines estallaban al fin. La gente se dejaba llevar por el sonido Manel en estado puro. Entre canción y canción Gisbert se confesaba con su público: "Tener que empezar de cero es algo que nunca nos había pasado", destacó, para cerciorarse antes de proseguir: "Si se oye mal avisad".

Tras el reseteo, en la tercera actuación de Manuel en el Principal, donde habían colgado el cartel de 'entradas agotadas', todo volvió a la normalidad: aplausos a rabiar, gente moviéndose en las butacas al son de Els Entusiastes o cantando a coro La Serotonina, o Canvi de Paradigma, o ya levantándose algunos a bailar en los palcos Captatio benevolentiae. Su audaz mezcla de ritmos y la exhuberancia verbal de sus letras hicieron vibrar a unos entregados espectadores, que pese al percance, disfrutaron de unos Manel pletóricos, que les regalaron unos cuantos bises de más.