Diez canciones para salvar el planeta

Las canciones alegran el día, te liberan el corazón y con su poder, pueden cambiar tu vida, y por ende, lograr un mundo mejor. Bob Dylan lo consiguió con su himno contra la guerra del Vietnam Blowin' in the Wind, los Beatles revolucionaron la música para siempre con I Want to Hold Your Hand y James Brown inventó la música de baile con su Sex Machine. Frente al cambio climático, ahí van diez temas para despertar conciencias y hacernos reflexionar.

"Ya no hay trilobites en el mar, en Siberia no queda ni un mamut, las ballenas desaparecerán, así que humano, ya sólo quedas tú. Pueblos del mundo: ¡extinguíos! Dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos

juntos de la mano hacia la extinción"

Siniestro Total: 'Pueblos del mundo, extinguíos'

Una de las grandes canciones del repertorio de este grupo gallego que lleva cuatro décadas ondeando la bandera del punk transgresor y el rock gamberro. Pueblos del mundo, extinguíos sonó recientemente en el Palma Arena, con motivo de la visita de Miguel Costas en el marco de la Fira del Disc. El tema se publicó en el disco en directo de Siniestro Ante todo mucha calma (1992). La letra es de Julián Hernández y la música, de Costas.

"Las aguas subirán, la tierra se abrirá y un viento ardiente que todo arrastrará...

El apocalipsis viene y es de acojonar"

Gatillazo: 'Hsuicidio'

Una de las diferentes bandas que ha tenido Evaristo Páramos alertó de este Hsuicidio en 2007. Lo cierto es que el cantante de La Polla Records siempre ha sido un visionario a la hora de escribir. Lo demostró con El congreso de los ratones, Delincuencia o No somos nada. Espero que se equivoque con este Hsuicidio.

"Avui hi tenim arena, demà hi tendrem ciment"

Tomeu Penya: 'Trenc'

"No hi volem camins de pega, ni màquines d'escriure. No hi volem ciment ni seda, ni casetes de vidre (...) Avui hi tenim arena, demà hi tendrem ciment", canta Tomeu Penya en Trenc, un tema que incluyó en su álbum de 1984 Coverbos. Fue uno de los singles y despertó cierta polémica con su defensa de uno de los últimos parajes naturales vírgenes de nuestra encementada Mallorca.

"Mala gent qui tiren papers al carrer, exemples pels seus fills petits, embruten la ciutat que és de tots.

Mala gent, tampoc s'han mai empagaït de fumar com a carreters destrossant les nostres platges a l'estiu.

No hi ha dret quan surt d'excursió i em trob papers plàstic o cartró espenyant la Serra de Tramuntana.

No torneu, no teniu perdó"

Cabot: 'Mala gent'

El grupo Cabot factura una música fresca y divertida con un mensaje comprometido. Sus letras calan hondo y gustan, como demuestran los dos premios logrados en la última edición de los Enderrock Balears. Mala gent se puede encontrar en Llengües, el aclamado disco de Josep y Miquel Cabot, Pablo Alegría y Joan Planas.

"Abu Dhabi, Newport, des de Bali fins a Nova York

serà la fi de l'Edat de Plàstic

arrossegats per un torrent gegàntic

Anirem cap a Capdepera

damunt d'una palmera

contemplant la destrucció

serà l'única manera,

la bona i la darrera

per a rentar aquest món"

Ca de bou: 'Tsunami Newton'

"Tsunami Newton, endu-te'n-ho tot, Tsunami Newton, no paris". Ca de Bou, el grupo surgido de las cenizas de Tots Sants, la histórica formación de Manacor de los años 90, le canta al cambio climático en este corte que forma parte de su disco Un altre bou (Blau, 2019). Una canción que aborda la problemática mundial de los residuos plásticos y que en su correspondiente videoclip entremezcla ilustraciones con imágenes reales.

"Monsanto, deja a nuestros agricultores que cultiven lo que quieran, desde los campos de Nebraska hasta las orillas del Ohio. Los agricultores no son libres para cultivar lo que quieren si el control corporativo se hace cargo de la granja americana, con los políticos fascistas y los gigantes químicos caminando cogidos del brazo"

Neil Young: 'The Monsanto Years'

El veterano músico canadiense de origen indio puede presumir de una larga lista de canciones ecológicas, en defensa de un mundo más limpio, desde Who's gonna stand up? (¿Quién va a ponerse en pie?), en la que pregunta "¿quién va a ponerse en pie y salvar la Tierra?, todo esto empieza contigo y conmigo", hasta Mother Earth o Fork in the road. "Tenemos que proteger la Tierra, para nuestros hijos, nietos y generaciones futuras", ha recordado en múltiples ocasiones. El rockero verde, siempre a contracorriente, publicó en 2015 The Monsanto Years, un disco conceptual muy crítico con la multinacional de productos agrícolas Monsanto por su uso de organismos modificados genéticamente en la agricultura.

"Mon cor estima un arbre! Més vell que l'olivera,

més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l'eterna primavera,

i lluita amb les ventades que atupen la ribera, com un gegant guerrer"

Maria del Mar Bonet: 'El Pi de Formentor'

Es uno de los himnos de Maria del Mar Bonet. Un homenaje a la fuerza de la naturaleza, a la Serra de Tramuntana y a su preservación, en el que Costa i Llobera evoca el espíritu de resistencia y la épica invencible de este árbol que resiste, sobrevive y sigue creciendo. A lo largo de su carrera, la intérprete de Què volen aquesta gent? siempre ha querido manifestar el dolor que siente ante los males medioambientales que afectan a Mallorca.

"A una platja que no hi va sa gent la mar treu sabates,

corda, fusta i polietilens, torrents de plàstics i canyes.

A una platja que no hi va sa gent la mar treu pianos,

es acòlits són molt deficients: botelles, pedaços..."

Joan Miquel Oliver: 'La mar treu sabates'

Nuestro bombón mallorquín, Joan Miquel Oliver (Antònia Font), siempre se ha empapado de todo lo que le rodea para llevarlo a su universo personal y onírico. La infernal marea de plásticos que salpica el Mediterráneo le inspiró para escribir La mar treu sabates, un tema que se puede escuchar en su álbum Atlantis, el segundo de una trilogía que completan Pegasus y Elektra.

"Que difécil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres, y a tus hijos los que vendrán después,

si la miras como a tu mamá

quizás nos cambie la mirada,

y actuemos como el que defiende a los tuyos

y a los que vienen con él"

Macaco: 'Mama tierra'

Daniel Carbonell de las Heras, Macaco en el mundo de la música, ha puesto sus canciones al servicio de la conservación medioambiental. No bastaría esta página para citar todas sus canciones en defensa de esta causa. El pasado verano el músico barcelonés interpretó a bordo del rompehielos 'Arctic Sunrise' de Greenpeace Blue el tema Blue (Diminuto Planeta Azul), de su nuevo álbum Civilizado como los animales junto con todos los himnos conservacionistas de su discografía.

"¿Qué pasa con esta tierra superpoblada?

¿Cuánto más abuso del hombre podrá soportar?"

Marvin Gaye: 'Mercy Mercy Me'

Un "viento venenoso", peces "llenos de mercurio" y "radiación bajo tierra y en el cielo" conviven en este tema que el músico de Washington lanzó en el verano del amor de 1968. La canción se convirtió en un desgarrador alegato a favor del medio ambiente y, con el subtítulo de The Ecology, se aupó hasta lo más alto de las listas. Dieciséis años después, en 1984 –pocos meses antes del histórico We Are the World, la canción colectiva que obtuvo fondos para combatir el hambre en África–, Marvin Gaye fallecía abatido a tiros por su propio padre en su casa de Los Angeles. A buen seguro que, de estar vivo, Gaye seguiría alertando del principal mal que acecha hoy a la Madre Tierra: sus propios hijos.