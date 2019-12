Las dificultades económicas ponen punto final al festival de música Summer Pie

Los organizadores del festival musical Summer Pie, que llevaba cuatro ediciones celebrándose a principios del verano, han anunciado que este año no tendrá lugar, por las dificultades económicas que les ha generado haberse quedado sin una de las subvenciones que habitualmente apoyaba al certamen.

"Hemos luchado mucho, hemos disfrutado mucho, hemos pasado mucha de pena, hemos hecho muchos amigos y un grupo de colaboradores que no se pueden superar, pero este año nos ha superado la situación económica", ha explicado la asociación cultural Pecan Pie, promotora del festival, en un comunicado.

El Summer Pie, que combinaba en su programación músicos de la escena local con grupos internacionales de folk-rock, de música americana, se ha ido financiando siempre gracias a las aportaciones del Institut d'Estudis Baleàrics, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca.

Este año el proyecto quedó sin subvención por parte del Consell de Mallorca al competir con otras actividades similares que obtuvieron mejor puntuación, algo que los organizadores consideran un indicio "del buen estado de salud de los festivales musicales".

La entidad Pecan Pie detalla en la nota que los nuevos responsables políticos de la Dirección Insular de Cultura se han volcado en buscar una solución, lo que les podría permitir recuperar todo lo perdido. "Pero los nervios y las malas semanas y meses pasados han sido muy grandes y la recuperación real del dinero invertido tardará mucho en llegar", añaden.

Por todo ello, consideran inviable empezar a comprometer cachés con artistas, sin saber cuando podrán disponer de fondos. En el comunicado de despedida, han recordado conciertos como el de los Parson Red Heads, el de Stornoway, el de Rayland Baxter, el de The Nash, el de Los Bélmez, el de No Room, el de The Magic Numbers, el de los Holy con n'Eamon McGrath, el de The Wooden Sky, el de Loud Mountains o el de Bennett Wilson Poole, que fue el último concierto de la historia del festival.

Pecan Pie continuará trabajando en 2020 en un nuevo proyecto, y han lanzado una campaña para recaudar fondos en Entradium que mantendrán activa hasta el 6 de enero.