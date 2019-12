Maika Makovski, nominada por la mejor música original en los Premis Gaudí

La cantante y compositora mallorquina Maika Makovski está nominada a los Premis Gaudí en la categoría de mejor música original por su trabajo para la película de Paco Plaza, Quien a hierro mata, un thriller sobre narcotráfico que se estrenó el pasado mes de agosto. La compositora mallorquina competirá con Pau Vallbé creador de la música del filme La vida sense Sara Amat; Raül Fernández Refree, que firma la banda sonora de Ojos Negros; y Sofía Oriana, nominada por la música d ela película Elisa y Marcela. En una entrevista concedida a Diario de Mallorca, Makovski describió la banda sonora que ha compuesto como sobria y austera, trágica pero no sentimental, oscura y con momentos de éxtasis. La compuso con el piano, pero concretó que el instrumento protagonista es la zanfona, muy utilizado en Galicia en la época medieval.

"Creo que es lo más difícil que he hecho nunca", apuntó Makovski sobre la composición de esta banda sonora, y añadió que fue aprendiendo sobre la marcha a "respirar con la acción y sentir con el personaje". También confesó que tuvo momentos en los que pensó que no podría hacerlo y que "por salud tenía que abandonar". Pero por cabezonería, ilusión, y gracias a que Plaza fue paciente a la vez que su guía y faro, lo consiguió y declara sentirse "orgullosa y satisfecha". Antes de este proyecto, Makovski había compuesto la banda sonora de un documental y de tres obras de teatro, pero esta ha sido su primera vez poniendo música en una película, aunque una de sus canciones suene en el audiovisual de Fermin Muguruza Black is Beltza.

Por su parte, Bernat Aragonés ha sido nominado en la categoría de mejores efectos visuales por el filme dirigido por Agustí Villaronga, Nacido Rey. La película, que se estrenó el pasado septiembre en Arabia Saudí, es una superproducción que cuenta la historia de los años de juventud del rey Faisal. A los 14 años, el entonces príncipe, es enviado desde los desiertos de Arabia a Londres por su padre, el príncipe Abdul Aziz.