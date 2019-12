El Archivo Planas en clave contemporánea

Sumergirse en el archivo fotográfico de Josep Planas (1924-2016) es hacerlo en la memoria histórica y emocional de la Mallorca de la segunda mitad del siglo XX. Unas tres millones de imágenes, una espléndida colección de cámaras, cuadros, postales del boom turístico... Un material numeroso y valioso que podría dormir en cajoneras y estanterías, pero que Marina Planas, nieta del fotógrafo, ha decidido activar y sacar a la luz de una forma innovadora, invitando a artistas a realizar investigaciones.

Nace así el Art Investigation Programme un proyecto coproducido con el Goethe-Institute. El espacio de creación Casa Planas ha puesto en marcha estas residencias artísticas con el doble objetivo de traer al presente el archivo y dotar a los artistas de un espacio para crear. Las puertas del Archivo se han abierto para los creadores Ángela Bonadies, Daniel Gasol, y Mar Barceló y Rosa García (Sa Galania). Explica Alelí Mirelman, coordinadora de las residencias junto a Marina Planas, que con esta propuesta "estamos trabajando entre lo tradicional, lo histórico y lo identitario de Balears y, al mismo tiempo, desde lecturas contemporáneas. Si estos documentos se ordenaran, se catalogaran y pusieran en un museo quedarían congelados, en cambio así generan nuevos discursos".



En esta convocatoria se buscaban proyectos que tocaran la mediación con retorno social, que trabajaran con el Archivo Planas o con la archivística; o bien con las relaciones entre Mallorca y Alemania analizadas desde la cultura. Con Ejercicios de estilo Ángela Bonadies se decantó por abrir el sentido del Archivo más allá de lo histórico y del hallazgo para "ver qué tipo de lectura se puede hacer a través de organizaciones. Me interesan las lecturas tangenciales o periféricas, excéntricas incluso, lecturas no monumentales". Bonadies lo ha mirado a través de los ojos de cuatro artistas alemanes que ha investigado -Grete Stern, Hanne Darboven, Hans-Peter Feldmann, Martin Kippenberger- y que conectan con el programa porque "todos tienen el impulso de la clasificación y de las obras que se hacen a diario con lo cotidiano". Mar Barceló y Rosa García (Sa Galania) han planteado una investigación artística participativa para recuperar la memoria migrante y trabajadora de los años 60, 70 y 80 en Mallorca. "Se tiene en cuenta el Archivo y su contexto urbanístico y social. Hemos invitado a vecinos a visitarlo y a partir de estas visitas y de su memoria hemos desarrollado un archivo paralelo", explica Rosa García. Su intervención Infiltracions les lleva a introducir relatos e imágenes de estas personas en el espacio.

"El Archivo te controla a tí", dice Daniel Gasol para expresar su relación con el lugar. Este artista visual se replanteó por completo su proyecto cuando conoció la base documental. En un principio quería abordar cómo la dictadura fascista utilizaba a personajes famosos como recurso para diseñar y preparar la apertura internacional que suponía la llegada de turistas. Sin embargo, el hallazgo de un cuadro pintado, posiblemente, por Winston Churchil y dedicado a Josep Planas lo cambió todo. Con el ensayo en vídeo Churchil: the artist that never was, Gasol plantea hipótesis con testimonios que explican que es lo que podría haber pasado a partir del descubrimiento de esta pintura.