Planes culturales en Palma para este Puente de la Constitución

Llegan días festivos: el puente de la Constitución está a la vuelta de la esquina. Los espacios culturales de Palma ofrecen actividades para no aburrirse ni un segundo.

Teatro

El jueves, día 5 de diciembre, arranca el puente en el Teatre Principal con un plan para toda la familia. La sala petita acogerá Vida, un espectáculo de títeres que cuenta con numerosos premios. Su creador es Javier Aranda, un nombre imprescindible del teatro de títeres dentro de la escena española y europea. En esta obra, Vida (que se podrá ver el 5 y el 6, a las 20 horas, por 15 euros), muestra un retrato de la existencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte, poniendo un especial énfasis en las relaciones entre padres e hijos.

El día 6 tomarán el escenario de la sala gran la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el Cor Juvenil del Teatro Principal, junto con otros destacados coros de Mallorca. Juntos ofercerán una escenificación de la ópera El diluvi de Noè, una pieza de Benjamin Britten basada en un texto medieval del siglo XV enmarcado dentro de los misterios de Chester, y narra el pasaje bíblico donde Jehová, enojado con los hombres, decide purificar la tierra con un gran diluvio y decide salvar a Noé, el único hombre justo. Britten la escribió en 1957. Será a las 21:30. El precio, 12 euros.

Y otro plan familiar para el domingo: el concierto de Dàmaris Gelabert, cantante, pedagoga y musicoterapeuta, además de referente infantil musical por excelencia. Su canal de YouTube cuenta con 1.500.000 de subscriptores, y es el primer canal de música en catalán que obtiene el Botón de Oro de Youtube. Una oportunidad única para descubrir el poder curativo y de unión de la música. Tanto es el éxito de Dàmaris Gelabert que casi no quedan entradas para los dos conciertos programados en la sala gran del Principal (en principio solo había una función, pero se ha tenido que prorrogar). Una actuación será a las 12:30 horas (domingo); la otra, a las 17 (también domingo).

La propuesta del Teatre del Mar, del 6 al 8, es A.K.A. (Also Known As), todo un fenómeno teatral, ganador de cuatro Premios Butaca (espectáculo de pequeño formato, texto, dirección y actor) y dos Premios Max (autoría revelación y actor protagonista). Protagonizada por el joven Albert Salazar, la obra cocinó en un centro cívico. Después de triunfar en Barcelona en la Sala Flyhard estuvo en el Teatre Lliure y la Villarroel, y estas últimas semanas llegó a Madrid, donde llenaron el Teatro La Abadía. Se trata de un monólogo que habla sobre la identidad, de la diferencia entre lo que sientes que eres y lo que determina la sociedad que eres. Escrito de un tirón por Daniel J. Meyer, el texto habla de un periodo de la adolescencia de Carlos.

Un puente lleno de musicales en el Auditorium de Palma. Por una parte, en la sala principal han programado Flashdance El Musical, una historia basada en la película de Paramount Pictures (con guion de Tom Hedley y Joe Eszterhas), uno de los films más taquilleros de la década de los 80, que ahora cobra vida en el escenario. La historia es la de Alex Owens, una joven que se aferra a sus sueños por encima de todo: ir a la prestigiosa Shipley Dance Academy y llegar a ser una bailarina profesional. Durante su camino al éxito se ve inmersa en una complicada historia de amor. Del 5 al 6 de diciembre (entradas en platea, 50 euros; en el anfiteatro, 42).

La propuesta del Auditorium para su sala Mozart, es una comedia musical con el amor, los celos y la diversión como protagonistas. El público es testigo de los problemas de dos parejas, la de Sonia y Javier, que viven juntos; y Pedro y Paula, que no viven juntos. Paula le dice a Pedro que se ha enamorado de otro chico, pero no le dice que es Javier, su mejor amigo. Parece que la música es la única fiel compañera en este lío de amores. La sala la ha programado del 6 al 8 de diciembre (jueves y viernes, a las 20:00h.; sábado, a las 19 horas). El precio de las entradas es de 20 euros.

El Teatre Sans ofrece dos opciones. La primera, familiar: El pajarito Freddy (viernes y sábado, a las 19 horas; domingo, a las 18). Se trata de un espectáculo donde cada personaje es representado por un instrumento de la familia de las flautas. El coste de la entrada es de 10 euros. La segunda opción para ir al Estudi Zero este puente es para Parecer felices, una propuesta para jóvenes y adultos. Es una investigación escénica sobre las realidades paralelas que vivimos, de los personajes que interpretamos, sobre la vida de Instagram y la que no está ahí. Es un espectáculo de Pollo Campero, y podrá verse el viernes i el sábado a las 20:30, y el domingo a las 19, por 12 euros.



Música

El viernes, 6 de diciembre, en el Teatre Xesc Forteza, la cultura china y la catalana se encontrarán a través de la música en el concierto Voicello & Hong Kong Bel Canto Singer. El dueto mallorquín -Carme Garí (soprano) i Gabriel Fiol (violoncel)- se abraza con Albert Lim (baríton) y Lily Yeung (piano), de Bel Canto Singers, y juntos descubren un repertorio de zarzuela y canciones chinas, mallorquinas y catalanas. De la dirección artística se ha encargado David Quah. La entrada anticipada cuesta 12 euros, mientras que en taquilla costará 15. Será a las 19 horas.

En el mismo Xesc Forteza, pero el domingo, la Glissabdo Big Band actuará en el marco del Alternatilla Jazz. Dirigidos por Toni Vaquer, ese grupo de músicos ofrecerán una velada con mucha potencia sonora, emoción y ritmo. El concierto será a las 20:30, y el precio es de 10 euros (anticipada) o 15 (en taquilla).

Si el tiempo acompañada, un buen plan familiar de sábado es la visita teatralizada en el Castell de Bellver, una actividad idónea para conocer los secretos de esta fortificación de estilo gótico, cuyas vistas son espectaculares. Que no lo dudan los que aun no lo conozcan (se tienen que reservar las plazas).



Exposiciones

Hasta el 20 de enero se puede visitar en Caixaforum la exposición Robert Capa Color, pero estos días de puente son un buen momento para que no quede pendiente conocer la obra en color de este fotógrafo húngaro, mundialmente reconocido por sus imágenes de guerra en blanco y negro. Caixaforum presenta una amplia selección de fotografías en color, muchas de ellas inéditas hasta el momento.

En el mismo espacio se puede ver también H. Anglada-Camarasa. Una revisión pictórica de la Colección la Caixa, que rinde homenaje a la obra tan personal y única del pintor modernista catalán. Pero no solo sus pinturas pueden apreciarse en la muestra, sino también una colección de indumentaria, objetos, estampas japonesas y mobiliario que había ido reuniendo a lo largo de toda su vida, y que conservó en su vivienda de puerto de Pollença.

Otro plan museístico es acercarse hasta Es Baluard, done en su Planta 0 se expone On rau la realitat?. Se trata de una muestra realizada a partir de los fondos de la Colección, una nueva lectura centrada en la obra de creadores vinculados a Balears, en concreto, artistas nacidos entre las décadas de los 70 y 90 cuyo proceso creativo toma una ruta figurativa, de concepto realista. La selección incluye propuestas que parten del medio pictórico y se proyectan a través de la exploración de otros más recientes como el vídeo, la instalación o la performance, y que nos remiten a cuestiones tales como el individuo, la perspectiva de género, el sistema del arte, el entorno urbano y los conflictos surgidos durante el nuevo milenio, entre otros temas.