'Letters to Morrissey', de Armand Rovira, se estrena esta noche en el Cine Ciutat

La película Letters to Morrissey, del director catalán Armand Rovira, se preestrena esta tarde en Cine Ciutat, un encuentro en el que estarán el director, algunos de los intérpretes y la productora isleña From Outer Space. Después de haber girado por festivales y conseguido varios premios (como el Premio Movistar+ del D'A 2019 -Barcelona-, gracias al que el largometraje se estrenará en la plataforma en diciembre), llega a las salas de cine mañana con 11 copias en el Estado, algo que "no esperábamos para nada", según dice Rovira. El preestreno en Cine Ciutat será a las 21.30.

Letters to Morrissey es un proyecto iniciado en el año 2013, que se ha ido construyendo "poco a poco, durante los fines de semana y con amigos, algo que no quiere decir que no sea profesional, porque todos los que hemos trabajado en el film veinmos del mundo audiovisual". Cinco historias independientes, que se presentan a modo de cartas dirigidas al cineasta Paul Morrissey (que trabajó bajo las órdenes de Andy Warhol), cada una con un tema central (la enfermedad, la soledad, el paso del tiempo, la muerte y la falta de fe) en las que una voz en off va narrando la situación. Un 90 por ciento del film se ha rodado en Mallorca, en escenarios como la Platja de Palma, el tren de Sóller, Porreres, el Palma Aquàrium y el Pont d'Inca. Además, parte del elenco es también de la isla. María Fajula, conocida presentadora de la televisión autonómica, tiene un papel protagonista en una de las historias de Letters to Morrissey; a la que se suman Agnès Llobet y el músico Esteve Torres. El casting, no obstante, es internacional.

Una de las particularidades es que está rodada la película de 16mm, y su guión se ha ido configurando a medida que se iba grabando. "He trabajado mucho con los actores. Tenía claro de qué quería hablar, cuáles eran los problemas que tenía cada personaje, pero no había nada cerrado", señala el director.

Esta película es una especie de agradecimiento de Armand Rovira hacia el director americano, gracias al que se está dedicando al mundo del audiovisual y el cine. "Cuando vi Trash, en los años 90, descubrí que se podía hacer un tipo de cine diferente, lo que ahora llamamos cine indie. Para mí, Trash fue una cinta reveladora", manifiesta Rovira.