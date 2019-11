Pop y cómic en la inauguración oficial de la Fnac

Las canciones emotivas y delicadas de Bruno Sotos, el pop rock de la banda emergente OR y las viñetas del historietista e ilustrador Bartolomé Seguí, Premio Nacional de Cómic en 2009, han sido protagonistas del acto de inaguración de Fnac Mallorca.

La distribuidora de productos culturales, de ocio, tecnología y hogar abrió su primera tienda en Palma el pasado viernes, en la calle Sant Miquel, y ya en su primer fin de semana recibió una gran afluencia de visitantes deseosos de conocer una firma que se caracteriza por una estética de vanguardia y un diseño innovador, con herramientas tecnológicas punteras, pantallas táctiles con acceso a todos los productos que se venden en la tienda física y en el canal online, y lockers para la recogida de productos.

La música siempre ha sido una bandera para Fnac, y hoy ha quedado demostrado con dos recitales, de unos 30 minutos cada uno, a cargo de Bruno Sotos y el grupo OR. "Siempre que se nos da una oportunidad para mostrar nuestra música ante un público nuevo, se agradece. Y más viniendo de una franquicia como Fnac, que promueve la cultura, tanto de música como de libros y audiovisuales", han confesado los integrantes de OR tras su actuación.

El otro protagonista musical ha sido Bruno Sotos. El cantante de Andratx, que se dio a conocer en el programa de televisión Got Talent con Hoy duele, canción que compuso poco después del fallecimiento de su padre y que dejó sin aliento a la audiencia, ha interpretado en Fnac algunas de sus nuevas canciones durante un recital que satisfizo no solo a sus fans, también al vocalista.