Guillem March, dibujante oficial de 'Batman'

A principios de febrero, el mundo será testigo del alumbramiento de un nuevo Batman: el dibujado por Guillem March. El artista mallorquín acaba de ser fichado como dibujante oficial de la serie principal del Caballero Oscuro, editada por el gigante DC Comics.

No es el primer español en convertirse en el trazo de uno de los superhéroes con mayor predicamento en el planeta. Uno de los últimos en hacerlo fue Jorge Fornés.

Hace dos semanas escasas, la editorial contactó con March para ofrecerle este nuevo reto: dibujar la serie estrella, la que cuenta con más lectores y seguidores de la casa y que ha sido dibujada por mitos como Frank Miller o Jim Lee. "Estoy muy contento. Ahora mismo es de los trabajos más importantes y estimulantes que te pueden dar", explica a DIARIO de MALLORCA.

El dibujante, que como todos los días se encierra en el Parc Bit donde comparte estudio con Paco Díaz, que también dibuja para los americanos, empieza a notar "la presión". "Ha de quedar bien", señala.

Los números dibujados por March (tienen periodicidad quincenal) se publicarán en Estados Unidos a partir de febrero. Ya se ha puesto manos a la obra. "La serie no será toda mía, somos varios dibujantes trabajando", comenta. "Está también Tony Daniel, que ya estaba dibujando a Batman", desvela. De hecho, los números creados por March irán encabezados por portadas de Daniel. "Ya estaban hechas, yo me he incorporado después. Los próximos número que yo haga ya podrán ir con mis portadas", comenta.

El dibujante explica que en la serie principal de Batman se han producido algunos cambios. "Los editores ahora son otros y por eso el equipo se ha renovado", refiere. "También es muy destacable que sea otro mallorquín, Tomeu Morey, el que me coloree. Él ya estaba en Batman poniendo color a las series más punteras", asegura.

El guionista James Tynion IV también está en el Bat-Team oficial de 2020. Es un viejo conocido de March, pues el mallorquín empezó a dar vida a sus guiones de Talon a partir de 2012.

El dibujante relata que los editores le agrupan a él y al otro creador que traza a Batman por arcos argumentales. "Se suele pedir que un mismo dibujante trabaje en dos o tres números que tengan un mínimo de continuidad en la narración". Pese a ello, asegura que el mercado americano tiene muy interiorizado que haya diferentes dibujantes dando vida a un misma figura. "Lo importante es el personaje, siempre, y al final en este tipo de historias el editor es quien marca los criterios. Hay creatividad, pero dentro de unas pautas", advierte acerca del proceso de creación de un cómic de superhéroes en una gran industria como la americana. Un proceso distinto a la novela gráfica de autor europea.

Los números creados por March se lanzarán al mercado en febrero de 2020. "Ya se ha anunciado en EE UU para que la gente los vaya reservando". Cada uno de ellos tiene entre 20 y 22 páginas. "Lo que supone para mí una página de trabajo al día", detalla. Los lectores españoles podrán disfrutarlas después: en torno a seis meses después de la publicación americana.

El artista asegura que ya tiene algunas dibujadas, pero que no puede mostrar ni desvelar nada. Sin embargo, adelanta algunos detalles de este nuevo Batman, la franquicia de superhéroes más exitosa y rentable del mundo según Bussiness Insider. "El guionista de ahora quiere mucha acción y busca un Caballero Oscuro más tenebroso, que contenga elementos del género de terror", avanza. Un cambio de aires (el anterior estaba más centrado en el personaje y en el diálogo) que March celebra porque encaja con su estilo. "Me va muy bien porque tengo un tipo de dibujo más exagerado y expresionista. Soy menos realista cuando hay que darle dramatismo a una escena", confiesa el mallorquín, que con anterioridad había colaborado en algunas series de Batman.