Albert Sánchez Piñol: "La función superior de la narrativa no es hacer al hombre bueno sino humano"

Antropólogo y escritor. Pesimista y sarcástico a su pesar, Sánchez Piñol confía en la superioridad de la narración como transmisora de la moral. El autor de La pell freda estuvo ayer en la Setmana del Llibre en Català

Albert Sánchez Piñol, Barcelona, 1965, presentó ayer en la Setmana del Llibre en Català Homenatge als caiguts, un volumen que recoge 80 relatos que escribió para el programa Els matins de Catalunya Ràdio.

P Edita estos relatos diez años después de escribirlos,¿cómo los ha encontrado?

R Que se aguantaban perfectamente y para mí esto es la victoria de la narrativa sobre la tertulia o sobre la realidad inmediata. Creo que es un libro que se coloca en la bisagra de lo que es el periodismo y qué significa. Me sorprendió lo bien que aguantaban y lo adjudico al hecho de que son muy narrativos. Si fueran artículos que hablasen de la inmediatez, es increíble cómo al día siguiente un periódico solo sirve para envolver pescado. Solo descartamos ocho o nueve porque eran muy contextuales y quedaban desfasados.

P ¿Hacia dónde le lleva su instinto como narrador?

R Me cuesta mucho contestar a eso. No tengo grandes temas, pero sí una serie de temáticas recurrentes que me interesan mucho: la mezquindad humana, la imbecilidad del ser humano. Y sobre todo me ha interesado mucho la idea del mal. Al principio me preguntaba por qué el ser humano hace el mal y con los años he cambiado y me pregunto por qué el ser humano hace el bien. Dilucida mucho mejor lo que es el ser humano el bien como excepción.

P ¿La visión piñoliana del mundo es amarga?

R Es muy difícil ser optimista, ahora y hace diez años. Nunca lo he sido y creo que lo he intentado disimular con el humor, pero siempre he intentado, y en estos relatos se ve, destacar la parte positiva del alma humana. Hay mucha ironía o al menos esta era mi pretensión y al final se lo acabó comiendo el sarcasmo que es como una ironía agria. Al final esta acritud, aunque fuera con humor se iba filtrando. Puede ser que ya hubiera nubes de lo que pasaría, porque ya no recuerdo exactamente cómo vivía yo interiormente aquella época, porque ha cambiado muchísimo el contexto social y político.

P ¿Cómo cree que se formaron esas nubes de las que habla?

R Hay una cosa que ya pensaba en ese momento y continuo pensando y es que en este país no hubo una ruptura con el régimen franquista. Las instituciones son perfectamente democráticas como las de cualquier país europeo, pero el contenido y la mentalidad no y esto se nota. Mientras que el perro no se mueve, no se da cuenta de que lleva un collar que lo encadena al árbol. Las instituciones y su contenido pueden ser democráticos, pero la reacción que han tenido es autoritaria. Yo todavía no me lo creo. Y no ha acabado. De hecho, de derrota en derrota hasta que ya no sé si decir la derrota final o la victoria final.

P ¿Ve alguna salida al conflicto en Cataluña ahora que ha cambiado el panorama político?

R Si lo miramos desde un punto de vista racional no la hay, es imposible, porque hay unos bloques muy sólidos, pero lo que te enseña la historia humana y el alma humana es que hay imprevistos, pero esto se seguirá pudriendo mucho tiempo. Lo que es seguro es que el panorama es mucho más triste que hace una década. Hay una tristeza general en el ambiente, pero claro si hay garrotazos cada día, qué quieres que haya.

P ¿Por qué distingue entre la narración y la literatura?

R Eso lo explicaré bien en mi próximo libro. No me considero muy importante pero creo que después de 30 años haciendo narrativa tengo ganas de expresar en un libro lo que he aprendido, para que no se pierda. Son mis reflexiones sobre la narrativa, pero de una forma muy llana. Diferencio literatura de narrativa según mis propios términos. Un narrador es alguien que hace un relato en tres actos, lo interpreto así. Literatura en cambio es cualquier cosa. Josep Pla no era narrativo, porque no tiene tres actos. A partir de que un relato tiene componentes estructurales lo puedes analizar y esto puede ser muy aburrido, pero es indispensable conocerlo para que alguien que quiera entenderlo y disfrutarlo.

P ¿La narración puede cambiar el mundo?

R Ahí hay un debate y yo soy de los pesimistas. Solo me tienes que decir un relato que haya cambiado el mundo, no lo encontrarás. Y creo que lo puedo demostrar, soy antropólogo. La teoría es que la literatura mejora al ser humano moralmente y esto es falso. Los nazis iban recitando a Schiller mientras enviaban trenes a Auschwitz. No veo la conexión entre moral y literatura y narrativa. Lo que diré es que la narrativa tiene una función superior que no es hacer al ser humano bueno, sino hacerlo humano. Esto es lo que puedes decir de la buena narrativa y de los clásicos. Aprendemos qué es la moralidad a través de los clásicos. Yo aprendí lo que era la moralidad con Spiderman, que es incapaz de matar al asesino de su novia porque si lo hace será como él. Lo entendí. En la misma época recibía sermones en el colegio religioso y no aprendí ninguna moralidad. Por eso confío tanto en la superioridad de la narrativa.