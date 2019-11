CineCiutat es el único cine que proyecta en Mallorca 'El irlandés', la película más esperada del año

El irlandés llega hoy a Mallorca y a toda España. Un esperadísimo estreno -los expertos auguran ya su triunfo en los Oscar- que únicamente va a poder disfrutarse en butaca y pantalla grande en CineCiutat. Netflix, productora de la película, la estrenará en la plataforma el próximo miércoles día 27. Al hecho de que sólo una pantalla de Palma (la de CineCiutat) vaya a estrenar la cinta, hay que añadirle que sólo están previstas dos sesiones (a las 16.20 y a las 20.10 horas). ¿Por qué se va a proyectar en tan pocos cines una película que aspira a convertirse en título del año? En el resto de España, sólo podrá verse en 44 salas seleccionadas. Todas pequeñas. El motivo: la guerra abierta entre Netflix y los exhibidores. El acuerdo para un gran estreno en cines no ha sido posible.

El presidente de las salas del Escorxador, Javier Pachón, explica a DIARIO de MALLORCA que ellos no ven esto como una guerra plataformas-cines, "lo vemos como un todo. En CineCiutat no somos binarios". "No es internet contra los cines. Hay que asumir internet y que la gente ve películas en estas plataformas porque no tiene tiempo de verlas todas en el cine. Yo mismo, las películas que no me da tiempo ver en CineCiutat, las veo en Filmin", confiesa.

Los cines del Escorxador ya fueron pioneros en la isla en exhibir Roma de Cuarón, también producida por Netflix. "Cuando nos enteramos de que Scorsese se estaba peleando con Netflix para que estrenara El irlandés en cines, me puse en marcha para ver con quién iba a llegar un acuerdo Netflix para proyectar esta película en una serie de cines seleccionados", relata. Pachón supo que se trataba de la distribuidora TriPictures. "Acabé hablando con ellos y me dijeron que también llevaban otras películas de Netflix que finalmente acabaremos proyectando", explica. En concreto, la semana que viene (el día 22) estrenarán Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, con Scarlett Johansson y Adam Driver, y el próximo 6 de diciembre, Los dos papas. "Con todas éstas, ya será la quinta película de Netflix que estrenamos en sala", enumera Pachón.

Para el presidente de CineCiutat, "con el fin de proteger las propias películas, hay que respetar la experiencia en sala de cine. Hay que respetar las ventanas de exhibición, pero con flexibilidad. En España se suelen estrenar en plataformas a los tres o cuatro meses que se han estrenado en cine", comenta. "Pero esto puede variar. Pienso que hay que llegar a un punto intermedio. Me parece peligroso generalizar en todas las películas el estreno simultáneo en sala y plataforma", opina. "Pero estancarse en las ventanas del pasado no es el camino y es negar la realidad", sostiene.

"Tenemos un punto de vista constructivo con toda esta cuestión, que es una lucha a nivel internacional. Nosotros no hemos tenido problema alguno en estrenar películas que ya se han pasado por las plataformas", comenta.

Para Pachón, Netlfix lo que busca en realidad son suscriptores. "La industria se da cuenta de que el paso de una película por la sala beneficia. Genera atracción, personas que pueden llegar a convertirse en suscriptores. El algoritmo está claro que funciona, pero el estreno en salas sigue teniendo una fuerza importante", concluye.