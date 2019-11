El Govern da marcha atrás en el recorte de 500.000 euros al Institut d'Indústries Culturals

La consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, presentó ayer el presupuesto de Cultura de cara al 2020, que contará con un total de 33,8 millones.

En el documento no aparece reflejada la partida de medio millón de euros que el Institut d'Indústries Culturals (ICIB) recibió el año pasado de la conselleria de Industria (ahora, bajo la responsabilidad del departamento de Transición Energética y Sectores Productivos, de Juan Pedro Yllanes), porque no se ha utilizado el dinero. Sin embargo, ayer, ambos consellers anunciaron que el ICIB finalmente recibirá de parte de Sectores Productivos los 500 mil euros. Si bien Yllanes da marcha atrás en el tijeretazo de la institución cultural, ésta pierde el medio millón del presupuesto de 2019, ya que sus responsables no han sido capaces de invertirlos en ningún proyecto ni línea de ayudas. El responsable de Sectores Productivos ofrece una segunda oportunidad a los gestores del ICIB y prevé hacer la transferencia que la institución ha perdido este pasado curso en el año 2020. Por parte de la conselleria de Cultura, el Institut d'Indústries Culturals recibirá una partida de1,15 millones de euros, mientras que la de 2019 fue de 1 millón. En total, sumando los 500.000 de Yllanes y la partida de Cultura, el ICIB contará en 2020 con 1,65 millones de euros.

La Orquestra Simfònica de Balears contará con una partida de 15,2 millones. Con este presupuesto se contratarán cuatro músicos más, y una parte se destinará a la programación de actuaciones. A la construcción de la Caixa de Música, infraestructura que será la nueva sede de la Orquestra, se destinarán 10 millones, de los cuales 7,7 millones serán financiados con fondos de la ecotasa, algo que PP, Ciudadanos, Vox y El Pi no comparten.

La popular Maria Antònia García criticó que el Govern no haya sido capaz de "encajar el proyecto de la Caixa de Música con fondo propio", y anunció que habría enmiendas en este sentido. Lina Pons, de El Pi, señaló que "este impuesto está pensado para ser utilizado en otras cosas, más medioambientales". El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, fue más radical: "No comprendemos la necesidad del proyecto. Ya hay suficientes espacios en Palma, públicos y privados, para que hagan sus conciertos, que no son muy numerosos", manifestó.



Solivellas



El pasado 26 de septiembre en medio de las declaraciones del exdirector del Institut d'Indústries Culturals, Jaume Reus, sobre la delegada de Cultura, Catalina Solivellas, el PP solicitó la comparecencia de ésta en el Parlament. Según fuentes de la cámara, la comparecencia de la delegada de Cultura no se prevé hasta al menos el próximo 27 de noviembre, dos meses después cuando otros altos cargos del Govern citados en la misma fecha si que ya han comparecido.