El Mallorca Live Festival confirma a Michael Kiwanuka, Kase.O, Kate Tempest y Carolina Durante

Michael Kiwanuka, Miles Kane, Kate Tempest y Temples son algunos de los artistas que componen las primeras confirmaciones del Mallorca Live Festival. "Un paso más en la apuesta por la internacionalización de la cita, que se celebrará los días 15 y 16 de mayo en el antiguo Aquapark de Calvià", señala la organización en un comunicado.

Entre los artistas españoles que se suman al cartel destacan Kase.O, León Benavente, Carolina Durante, Guitarricadelafuente y Alizzz, responsable del sonido de algunas de las mejores canciones de C. Tangana, Lola Índigo o Paula Cendejas. El festival también ha confirmado a los primeros artistas de electrónica dOP Live, Or:La y Akkan, que inaugurarán el nuevo cuarto escenario de la cita. O los jóvenes raperos Delaossa y J. Moods.

El Mallorca Live también ha confirmado a los primeros artistas mallorquines: Go Cactus, con más de 40 actuaciones este año pasando por Estados Unidos, Inglaterra y Portugal, y Trigga, el nuevo proyecto de Don Manolo Pinchadiscos de La Puta Opepé.

Después de cancelar por problemas de salud su actuación en el BIME Live el pasado fin de semana, Michael Kiwanuka, cantante británico que ha sido comparado con Bill Withers u Otis Redding, presentará en Mallorca su recién publicado tercer álbum, Kiwanuka. También lo hará Kate Tempest con su The Book Of Traps and Lessons y Temples con Hot Motion. Miles Kane, cofundador de The Last Shadow Puppets junto a Alex Turner de Arctic Monkeys, también estará defendiendo las canciones de su tercer trabajo, Coup De Grace.