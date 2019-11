Un puente musical con Portugal

La trompetista, vocalista y compositora barcelonesa Andrea Motis será la cabeza de cartel del Alternatilla Jazz In Mallorca (AJIN) que tendrá como país invitado a Portugal. La joven músico abrirá el certamen el próximo 21 de noviembre en el Teatre Principal de Palma donde presentará Do Outro Lado Do Azul. El festival, que ya suma cuatro años de vida, ha realizado una "cuidadosa selección de lo mejor del panorama actual del país" vecino, según destacan los organizadores. Así, después de dedicar anteriores ediciones a Holanda, Noruega y Polonia, el certamen recala en el cercano Portugal e incluye las actuaciones de los artistas lusos Ricardo Toscano Quartet, el 22 de noviembre; Maria Joao Quartet, el 29; Mano a Mano & Marta Garrett, el 1 de diciembre; The Rite of Trio, el día 4; y Joao Barradas, el día 6. Además, el festival suma los conciertos de la menorquina Clara Gorrias Quartet, que actúa el 28 de noviembre; del gaditano Bruno Calvo, el 7 de diciembre; y de los mallorquines Glissando Big Band, que cierran el festival el 8 de diciembre. Con la inclusión de artistas de procedencias diversas la cita cumple con su objetivo de promover el intercambio cultural entre los músicos de Balears con los de otros países. Esta colaboración se concretará en tres conciertos ménage a jazz. Así, el 24 de noviembre, Toscano, Vaquer y Lohika tocarán en el convento de Sant Domingo de Pollença. El 30 de noviembre, Garret, Santos y Bujosa harán lo propio en el Espai 36 de Sant Llorenç. Por último, Calvo, Cardinho Rosinha y Moll actuarán el 5 de diciembre en la sala de actos de la ONCE, en Palma. En total, el Alternatilla suma trece actuaciones que se desarrollarán entre el 21 de noviembre y el 8 de diciembre en distintos escenarios de Mallorca y, por primera vez, también en Menorca. El festival continúa con su compromiso de contribuir a la dinamización cultural de diferentes municipios y así, llevará la música a Inca, Esporles, Sant Llorenç, Llucmajor, Muro, Porreres, sa Pobla, Pollença y Palma. Situando la calidad por encima de la comercialidad y poniendo en valor elementos como la originalidad, la innovación y la libertad creativa, el Alternatilla Jazz In Mallorca ha conseguido configurar una identidad propia que, según sus organizadores, les distingue de otras iniciativas existentes. El certamen también apuesta por la formación de los músicos jóvenes, la paridad de género en el cartel, y por el enriquecimiento de la cultura musical del público.



Vertiente social



La cita incluye una veintena de actividades paralelas, entre las que se que incluyen talleres didácticos y familiares. Estas actividades se han organizado con el objetivo de contribuir a la integración social y fomentar la convivencia entre familias, grupos escolares y público general con personas en riesgo de exclusión social o en situación económica, cultural o socialmente desfavorecida. Diversas entidades se beneficiarán de este programa alternativo. La organización reserva un mínimo del 10% del aforo para ofrecer invitaciones a grupos desfavorecidos y a organizaciones de carácter social.

Ricardo Toscano.