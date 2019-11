El 'Magallanes' de Rodo Gener hará las Américas

El espectáculo Magallanes.0 inicia hoy en Sevilla, en el Festival Mitin, una gira que le llevará al otro lado del Atlántico y que regresará a España en febrero, para representarse en el Teatre Principal de Palma. La obra, un monólogo teatral de tono tragicómico que recoge las reflexiones y dificultades históricas vividas por Fernando de Magallanes, ha sido seleccionada para el programa oficial de la Comisión Estatal del V Centenario de la primera vuelta al mundo y ha sido declarado Actividad de Especial Interés por el Ministerio de Cultura.

Dirigido por Jeroni Obrador y protagonizado por Rodo Gener, Magallanes.0 no solo pone el acento en el marino portugués, también en los diferentes espacios de la ruta magallánica, en tiempos y acciones contemporáneos, en los que se reflejan las diferentes culturas por los que pasó, así como su relación con Juan Sebastián Elcano, la religión católica y el rey Carlos I.

"Me interesó el personaje de Magallanes, así como la primera vuelta al mundo finalizada por Juan Sebastián Elcano, por las traiciones que recibieron ambos en sus biografías. Hecho que me permitía contar fielmente una historia personal y llevarla a través de la ficción a una catarsis visible para el espectador, a una transformación actual del personaje hacia lo que significa la ruta de la primera vuelta al mundo actualmente para la humanidad", señala el autor del monólogo, Jeroni Obrador.

El punto de partida en el que se desarrolla la obra empieza con la propia muerte de Magallanes en la isla de Mactán, pero parece que el agua y la humanidad han desaparecido de la tierra. 500 años después de deambular sólo por el planeta, aparecerá un "monstruo con armadura" que le ayudará a descubrir su destino y tal vez el de la humanidad entera.

"Este es un proyecto que me hacía ilusión ya antes del casting. Como aficionado a la historia, que me hayan escogido para meterme en la piel de uno de los mayores descubridores de todos los tiempos es todo un honor. Y leyendo el texto he descubierto un personaje lleno de matices que me exigirá un gran esfuerzo. Para un actor, encararse a un reto así siempre es motivador", confiesa Gener.

Tras su estreno en Sevilla, donde se representará hoy y mañana, la obra viajará a Santiago de Chile, en enero, para luego instalarse en el Principal de Palma y en el Teatre de Santanyí.