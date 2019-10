Fyahbwoy: "La música que hago sigue siendo mera expresión del alma"

Fyahbwoy sigue siendo un artista independiente a pesar de sumar cientos de miles de seguidores en las redes y descargas y visionados millonarios de sus canciones y vídeos. El viernes ofrecerá un concierto en es Gremi.

-¿Sigue haciendo música "porque le sale de dentro"?

-Siempre desde el principio y hasta el día que deje de hacerla o me vaya de este mundo lo hago porque me sale de dentro. La música, a la hora de crearla, siempre va muy condicionada al estado de ánimo, a la etapa de la vida en que te encuentras. Digamos que llevo 13 ó 14 años de carrera, he ido recorriendo mi vida y sus etapas acompañándolas con la música que me salía de dentro en cada momento así que sí, si hubiera querido hacer música exclusivamente para vender hubiese elegido otros caminos me hubiese dedicado a unas músicas más comerciales y hubiese firmado con multinacionales. Entonces, en mi caso, sigue siendo mera expresión del alma.

-¿De dónde surge esa necesidad y por qué se traduce en reggae y dancehall?

-La necesidad surgió hace años, aunque la necesidad de escribir en un cuaderno, vaciar ideas o desahogar sentimientos empezó antes de querer cantar. Antes toqué la batería y otras vertientes musicales, y lo de empezar a cantar fue una necesidad fisiológica. Comenzó cuando en España empezaba a encenderse la burbujita del reggae y el dancehall a nivel underground. Yo empecé a ir a las fiestas y a descubrir que, fuera un par de artistas que ya estaban consolidándose en la escena, el resto de la gente que yo veía subirse a escenarios me parecía que se alejaba kilómetros de la música reggae y dancehall que yo escuchaba que venía de Jamaica. Entonces ahí surgió un poco la necesidad, no la necesidad de cantar que ya la tenía, sino la idea de voy a intentar hacer esto para que suene lo más parecido a lo que mí me gusta escuchar que es lo que viene de Jamaica porque lo que escuchaba en España, salvo un par de excepciones, me parecía mediocre, estaba mal hecho era gente desahogándose sin mucho criterio y, bueno, no había escena en España. Yo cogí esto como lanzadera en mi interior, yo creo que esto se puede hacer mejor y fue que empecé a grabar mi primera canción y de ahí salió la primera maqueta , fue un cúmulo de cosas tanto la necesidad de cantar y de hacer música como de creer que podía demostrar que esto se podía hacer mejor de lo que hacía hasta el momento.

-¿Se siente estéticamente solo en un mundo dominado por las músicas urbanas?

-A decir verdad en parte sí, me siento un poco solo ya que estamos en un momento del mundo en el que domina la música plástica que le digo yo, sin mensaje, con un mensaje vacío meramente estético: ego, violencia, vender disfraces que no existen. Esto es muy habitual en la música moderna y digamos que el reclamo del público es ese ahora mismo. Yo, pese a que de vez en cuando haga canciones en que hay desahogos un poco más directos o vaciles un poco más indirectos, generalmente siempre trato de hacer cosas con sentido, ya sean desahogos sentimentales, emocionales sobre ideas determinadas, pero me gusta que la gente, a parte de disfrutar de la música, le ayude de alguna manera o les haga pensar aunque no en todas mis canciones. Hay canciones, obviamente, en que la base te inspira hacer una canción meramente festiva o de diversión o de sexo o de lo que se te ocurra, pero generalmente me gusta dar un mensaje

-Su música cosecha récords de descargas y escuchas, pero sigue siendo un artista independiente, ¿qué ha supuesto en su carrera esa decisión?

-Supongo que la decisión de mantenerme independiente no viene determinada por nada en concreto empezó así y así ha continuado. Una vez que mi carrera ya tiene unos años de trayectoria, tampoco me han ofrecido alternativas y, por la ley de supervivencia del ser humano, uno continúa haciéndolo como sabe y al final terminé creando mi sello discográfico y mi editorial para poder gestionar mi trabajo. Hoy en día también lo estoy utilizando para ayudar, más que lanzar, a artistas que están empezando con su carrera, que están lanzando sus trabajos de forma independiente y hay determinadas cosas que no saben cómo acceder a ellas o cómo hacerlas pues les hecho un pequeño cable con esta plataforma que llamamos La tanda music para que los artistas puedan desarrollar su trabajo sin más barreras de las que ya nos encontramos de por sí.

-Por primera vez ha lanzado un disco que no se ha financiado gracias al crowfunding. ¿Qué le reportó esa fórmula y por qué la ha abandonado ahora?

-Mi último disco Fyah no fue lanzado mediante crowfunding por una cuestión de tiempos no fue que decidiera deliberadamente abandonar esta idea. Yo sé que para poder hacer un crowfunding bien hecho, poder recaudar, poder gestionar toda la recepción, la fabricación de los envíos, hace falta preparar el proyecto con muchos meses de antelación diría incluso que con un año de antelación. Y por poder mantener las fechas en las que yo suelo sacar un disco que son, más o menos, cada dos años o dos años y medio, y poder plantear la siguiente gira, tuve que descartar esa idea por una parte porque al ser un artista tantos años de música independiente la inversión inicial para poder desarrollar el disco, pagar los estudios, hacer una fabricación mínima, la tenía que hacer yo personalmente, preferí ahorrar mucho tiempo jugármela yo invirtiendo de mi bolsillo el dinero y poder sacar mi disco adelante dentro de los tiempos. Lo siguiente que he lanzado que es un EP lo he hecho solo digital está en youtube y spotify y el próximo trabajo profesional que prepararé a lo largo del siguiente año es algo que todavía estoy debatiendo si utilizo este mismo método por comodidad o hago un crowfunding. No es algo que se haya descartado por ninguna cosa, simplemente es una manera de trabajar que apoyo desde el primer momento y pienso seguir manteniéndola siempre que se den las oportunidades.

-También por primera ha editado un disco físico, después de cuatro trabajos en formato digital y gratuito. ¿Vale la pena regresar a ese formato hoy en día?

-No sé si vale la pena regresar a ese formato o no pero realmente discos por más que sean pocos se siguen vendiendo sigue habiendo esa ilusión del coleccionista de sicos o del fan que le apetece tener algo físico algo pueda ver en su casa en su estantería que pueda tocar, que pueda desplegar un librito que pueda ver quien ha trabajado leer la letras o quien ha compuesto. Sí que hay un romanticismo que merece la pena mantener y aprovechando est a distribución también todos mis discos anteriores los pusimos en una edición jewel box corriente en las tiendas por el hecho de poder alcanzar algo más de gente. Siempre hay gente que puede ir a comprar discos y no te conoce investigando entre cd's te descubre y es algo que se ha hecho de toda la vida y merece la pena mantener por ejemplo ahora se está volviendo a vender mucho vinilo. Yo las pocas ediciones que he hecho de vinilo volaron en cuestión de días y es algo que tampoco te esperas precisamente con algo como el acetato que está ya prácticamente descatalogado por decirlo de una manera un poco brusca pero la realidad es que la gente compra vinilo, le gusta tener el vinilo y no es que estemos hablando de súper ventas pero es algo que está reviviendo hoy en día.

-¿Para cuando nuevo material de Fyahbwoy?

-La realidad es que hacemos ahora una pausa de lanzamientos para retomar un nuevo trabajo y no sé el tiempo que me va a llevar, es un trabajo que lo quiero hacer sin prisas y sin ponerme fecha así que pueden ser cuatro meses o catorce. Vamos a hacer unos cuantos festivales a lo largo de este año con un nuevo show que tenemos preparado sonarán algunas cosas nuevas pero un nuevo trabajo profesional no puedo poner fecha, supongo que no será más allá de un año, como mucho y lo que sí puedo decir es que le estoy poniendo mucha ilusión y va a ser algo€ ya está, hasta ahí puedo contar.

-Aunque prefiere la soledad del estudio al escenario, ¿qué ofrecerá al público en el concierto de este viernes en Mallorca?

-Hace mucho tiempo que no pasamos por allí, como bien dices prefiero la soledad del estudio al escenario pero sí que es verdad que el escenario y las salas te dan un calor y un amor que no lo recibes de otras maneras ni en los grandes festivales. Los conciertos en sal tan cercanos son algo que disfrutamos mucho más, vamos sin condicionar por el tiempo de la actuación. Llevamos un show de lo más cargado de bombas de todos los tipos llevo un invitado de lujo que es Gran Khan que es uno de los futuros del dancehall de nuestro país que ya está dando guerra y vamos a hacer un repaso por toda la discografía, por todos los grandes éxitos que la gente quiere escuchar con los que retroceden a los años en los que descubrieron esto y vamos a seguir en nuestra dinámica de no dejar descansar a la gente desde el principio hasta el final así que todo el que se quiera pasar por el gremi está más que invitado a disfrutar con nosotros del show, muchas ganas de estar por la isla, mucho amor.