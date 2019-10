'Aurea dicta', de Miquel Barceló, elegido el Libro Mejor Editado de 2018

El proyecto editorial más ambicioso de Miquel Barceló, una reinterpretación artística del Aurea dicta, fue distinguido ayer con el Premio al Mejor Libro Editado durante 2018 en el apartado de bibliofilia. El galardón lo concede el Ministerio de Cultura y Deporte y carece de dotación económica aunque es muy valorado por los editores, por el "reconocimiento y prestigio" que supone para su trabajo así como por la "difusión" que conlleva, ya que las obras ganadoras serán expuestas en las ferias internacionales de LIBER Madrid, Fráncfort y Leipzig.

Más que un libro, esta impresionante edición ilustrada de Barceló es una obra de arte. Fruto de un proceso creativo en el que las artes plásticas, el pensamiento de los clásicos y la edición gráfica dialogan y se complementan para crear una obra de arte excepcional, Aurea dicta (Palabras de oro) se publicó en septiembre de 2018 aunque su historia se remonta a 1992, cuando un grupo de intelectuales catalanes acometió una empresa editorial que suponía todo un reto, el de "traducir por primera vez al catalán moderno los clásicos griegos y latinos en ediciones rigurosas, amenas y bilingües, para democratizar y elevar la lengua y la cultura catalanas", según se señala en la web de este libro de artista impulsado por La Casa dels Clàssics.

La primera edición de esta recopilación del saber del mundo antiguo en 2.639 aforismos vio la luz en 1960 y supone uno de los tesoros de la Colección Bernat Metge, al estar descatalogada y agotada. En su viaje al origen del pensamiento moderno, Miquel Barceló, siempre atraído por las civilizaciones antiguas de Europa, Asia y África, estudió en profundidad el conjunto de estos aforismos, seleccionado personalmente 562 textos, que agrupó por temas como el amor, la naturaleza, el tiempo, la divinidad, el hombre o el espíritu.

"Sobre este peculiar lienzo, tras más de quinientos esbozos preparatorios, Miquel Barceló ha interpretado plásticamente la obra, dialogando con la palabra escrita y pintando directamente encima, página a página", señalan desde La Casa dels Clàssics.

Barceló se entregó por completo a este libro de artista: él mismo diseñó la obra por completo y eligió personalmente el formato, desde el tipo de encuadernación hasta el papel, la tela y la madera del estuche. El volumen, el primer libro de bibliófilo en catalán del pintor de Felanitx, se presenta dentro de un estuche de madera de abeto estampada a cinco tintas con fresado que lleva incorporado un atril metálico abatible, donde se puede desplegar como un retablo. Su peso es de poco más de 17 kilos y sus dimensiones son 771 x 656 x 173 centímetros.

El resultado final, tras más de quince meses de intenso trabajo en su estudio de París, donde se codeó con algunos de los especialistas gráficos más reputados, son más de 120 intervenciones pictóricas sobre el mismo papel Fedrigoni utilizado en la producción del primer Aurea.

El libro, una edición limitada y numerada de 1.298 ejemplares firmados a mano por el artista, puede conseguirse en la web de La Casa dels Clàssics por 99 euros, en 36 cuotas mensuales (3.564 euros).

El Aurea dicta de Barceló, que suma este premio a un sinfín de galardones y reconocimientos, participará en la exposición Best Book Design from all over the World (Libros Mejor Editados del Mundo), concurso que se celebra desde 1963 y al que concurren los mejores de cada país. Tras esta muestra, que podrá contemplarse en Leipzig y Fráncfort, el volumen quedará como donación en el German Book and Type Museum.

Otros libros galardonados ayer por el Ministerio de Cultura y Deporte fueron Galeries d'art a Catalunya, editado por la Generalitat (primer premio en libros de arte); Apócrifo de Avellaneda, de Alonso Fernández de Avellaneda, editado por Millenium Liber (ganador en libros facsímiles); y Cándido y los demás, de Franz González, con ilustraciones de Christian Inaraja (en libros infantiles y juveniles).