Love Cuts se corona como mejor película del Evolution!

El Evolution! Mallorca International Film Festival (EMIFF) ha entregado esta noche sus premios en el transcurso de una gala celebrada en el Palacio de Congresos. Love Cuts, del director serbio Kosta Djordjevic se ha alzado con el premio a la mejor película mientras que Richard Wong ha sido distinguido como mejor director por el filme Come as you Are.

La velada de clausura del EMIFF ha comenzado con el visionado de Pullman, el último filme de Toni Bestard. La cinta, que aún no tiene fecha de estreno comercial, será presentada en 60 festivales de cine independiente europeos e internacionales hasta finales de 2020. El palmarés del EMIFF se completa con el premio Evolution Vision para Asif Kapadia y con el Evolutionary que ha recaído en Lena Headey y Guy Nattiv. El Evolutionary Island ha sido para Lene Borch Hansen y Anna Von Lowzow, por Joern Utzon: The man and the architect.

Grant Rosenmeyer ha sido distinguido como mejor actor por su papel en Come as you are y Kristina Jovanovic ha recibido el de mejor actriz por su trabajo en Love cuts. La mención especial ha recaído en la actriz Li Jinming por Priestess. El mejor guión, el de Damaged Goods, de Barbara Daniel.

El galardón al mejor largometraje documental lo ha recibido Gina Hole Lazarowich, por Krow's Transformation. La mención especial en este apartado ha sido para Nata Moreno por Ara Malikian: A life among strings. Matías Bolla ha obtenido el premio al mejor cortometraje documental por Campesinos mientras que Anette Sidor ha recibido el galardón al mejor corto de ficción por Fuck you.

En el apartado Made in Balears se ha distinguido a Playboys, de Roxanne Paisan, como mejor corto mientras que Suitecase of madame Colette de Joan Bonet recibió el premio al mejor corto documental. Oren Lavie por Second hand lovers y Alina Maria Rancier por Ay, Ay, I, merecieron el galardón al Mejor Vídeo Musical. Por su parte Alexandra Gascón ha recibido la mención especial por Qué calor!.