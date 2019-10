La serie 'The Mallorca Files' muestra la parte más "oscura" de la isla

Los dos primeros capítulos de la serie The Mallorca Files, que se rodó en la isla durante seis meses –desde finales de 2018 a mediados de 2019– y que está producida por la cadena británica BBC, se han presentado hoy por primera vez ante el público en CineCiutat, en el marco de la programación del festival de cine Evolution!. Sus protagonistas Elen Rhys y Julian Looman, su director Dan Sefton y su productor Ben Donald han estado presentes durante la proyección, y más tarde han conversado con los espectadores sobre algunos aspectos del proyecto. Rhys y Looman, que han comentado que no estaban nerviosos, estaban visiblemente emocionados.

Según han explicado a la prensa antes de la proyección, la experiencia en Mallorca fue de una "inmersión total". Rhys ha desvelado que ya había rodado antes en la isla, pero que esta vez había sido "absolutamente diferente", algo que atribuye al hecho de haber vivido aquí durante la "temporada baja, además de haber rodado en localizaciones que no son nada turísticas". Ha destacado, también que la serie se ha filmado sobre todo en exteriores, razón por la cual, según Looman, "mucha gente que vive aquí reconocerá los lugares, porque hemos aprovechado todo lo que nos ofrecía la isla. No es un decorado, es un personaje más". Y aquellas personas que no conozcan Mallorca descubrirán que "es mucho más que sol y playa. Verán su parte más oscura", han dicho bromeando, puesto que la serie llenará de crímenes y suspense sa roqueta, lugar al que los dos intérpretes se refieren con adjetivos como "impresionante", "precioso" o "maravilloso".

Antes de saber que ellos serían la pareja elegida para protagonizar esta ficción, los encargados del casting tenían que comprobar que existía la química entre ellos. Rhys ha contado que ella ensayó con cuatro posibles candidatos a interpretar el papel que al final se quedó Looman, de la misma manera que Looman leyó el guion con otras cuatro actrices que podrían haber conseguido interpretar el personaje que finalmente fue para Rhys. La química, no obstante, entre ambos, es más que evidente dentro y fuera de la pantalla.

The Mallorca Files es una serie que se centra en la relación que nace entre la ambiciosa detective británica Miranda Blake (Rhys), de carácter "frío y distante", y su despreocupado y extrovertido compañero alemán Max Winter (Looman). Tienen que aprender a trabajar juntos en una serie de variados y dinámicos casos llenos de humor, muchas veces provocados por sus opuestas maneras de ser. Todos los capítulos que la conforman, un total de diez, han sido rodados en Mallorca. En ella participan intérpretes de diferentes nacionalidades, incluido el mallorquín Simó Andreu. Con el estreno de la serie televisiva, el festival Evolution! abre sus puertas a la ficción pensada para la pequeña pantalla por primera vez en la historia del encuentro. Las nuevas formas de consumo audiovisual y la cada vez mayor importancia de los títulos televisivos en el mercado componen una realidad a la que este festival de cine considera que "no puede dar la espalda".