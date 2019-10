Santiago Segura: "Este país es para llorar, pero como todo en la vida haríamos mejor en reírnos"

P Llega el sábado junto Mota y Flo. Representarán 'Dos tontos y yo'. ¿Quién de los tres es usted?

R Yo soy el segundo empezando por la derecha (o por la izquierda, como me pongo siempre en el centro).

P Los tres son humoristas. ¿Cómo se compenetran en el escenario? ¿Hay rivalidad? ¿Juegan a ver quién es más ingenioso?

R Antes que humoristas, somos amigos. Así que me parecería feo abrumarles y ponerles en evidencia con mi agilidad y rapidez mental. Mi único empeño y esfuerzo es que estas dos pobres criaturas brillen en el escenario y se sientan realizadas.

P ¿Qué feedback del público han recibido? Es una segunda gira, así que el éxito es indiscutible.

R El éxito se ha dado, los teatros se han llenado, y la recepción de la gente no ha podido ser mas cálida y entusiasta, pero no hay nada indiscutible, seguro que habrá gente a la que hayamos decepcionado. También es cierto que una gira es algo vivo y el show de cómo lo empezamos a cómo se va a ver aquí en Mallorca ha cambiado, ha evolucionado mucho gracias a las reacciones del público en la gira previa.

P El humor. ¿Más necesario que nunca en estos tiempos?

R Siempre necesario, siempre. Pero cuanto más mal rollo y crispación, más se precisa. Es como el agua en el desierto.

P Por cierto, hace poco estrenó película. Una comedia familiar, 'Padre no hay más que uno'. ¿Cómo ha sido la experiencia?

R Pues ha sido una maravilla absoluta, doce semanas en el top ten y de momento la película española más vista del año. La gente se ha encariñado tanto con esta pequeña comedia familiar que ya estamos preparando una segunda parte para estrenar el verano que viene.

P Aunque el personaje es cómico, quizás se trate del más diferente que ha interpretado. ¿Cómo se lo preparó?

R Es quizás, aunque con sus peculiaridades, el más "normal" de los personajes que he hecho. Para mí suponía un reto porque no conozco a nadie "normal", así que al final decidí inspirarme en mí mismo, que soy de las personas más "normales" que conozco€ imagínese.

P Además, en la película trabajó con sus verdaderas hijas. ¿Qué considera que es lo mejor y lo peor que les ha enseñado?

R Qué delicia ha sido trabajar con ellas... un auténtico regalo. Mis enseñanzas son muy básicas, ser buenas personas, no hacer daño a nadie, intentar ser felices con las pequeñas cosas de la vida€ quizás lo peor ha sido no ser capaz de enseñarlas a defenderse de la mala gente. Que la hay. Pero bueno, poco a poco.

P ¿Qué tiene el escenario que no tenga el cine? ¿Qué le gusta más de cada cosa?

R El escenario tiene la inmediatez, la adrenalina, la energía del público que está ahí, contigo, la risa de la gente y su respuesta inmediata. En el cine, poder repetir una y otra vez y luego editar cualquier cosa que no te guste o te parezca más floja. Para perfeccionistas y gente obsesiva del control, como yo, es una maravilla

P ¿Hay algo que no le haga ninguna gracia?

R El sufrimiento de la gente.

P ¿La risa nos protege del miedo?

R Nos lo hace olvidar a ratos, que no está nada mal.

P ¿A qué le teme?

R A la muerte y al dolor.

P España: hay que repetir elecciones porque nuestros políticos son incapaces de llegar a un acuerdo, las calles de Barcelona arden, cargas policiales brutales, precarización laboral... Qué país. ¿Es para reírse o para llorar?

R Es para llorar, pero como todo en la vida haríamos mejor en reírnos, quitarle hierro a los asuntos e intentar solucionarlos.

P ¿Usted está cansado de ir a votar o ejercerá su derecho el próximo 10 de noviembre?

R Ya hemos votado, ya hemos dicho lo que pensábamos, pero parece ser que los políticos no han sabido o no han querido interpretarlo. Mi propuesta es que esta vez voten solo los que no han votado la vez anterior€ así al menos votamos todos

P Mójese: ¿Con quien se ríe más, con Flo o con Mota?

R Me río más con Flo, pero casi siempre de Mota.

P ¿Por qué tiene que venir al Auditorium el próximo sábado el público mallorquín?

R Porque he visto el mapa de las entradas y aun hay huecos, y eso hay que llenarlo como sea, que si no se deprimen mucho los artistas. Ademas hemos colgado el cartel de "no hay localidades" durante toda la gira. Sería muy triste venir a Mallorca a romper esta maravillosa racha€ también podría haber dicho que si vienen se lo van a pasar en grande, pero no puedo garantizarlo. Para promesas vanas ya tenemos a los políticos.