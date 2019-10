Cientos de mallorquines participan en el casting de Operación Triunfo en Palma

Nervios, mucha ilusión y, un punto de decepción. Muchos de los aspirantes mallorquines a participar en Operación Triunfo 2020 se hallan en el pabellón Municipal de Son Ferragut haciendo cola para acceder al casting y conseguir una oportunidad en el mundo de la música. Los nervios y la ilusión son las emociones que dominan entre los que esperan para entrar. Aquellos que ya han consumido sus 30 segundos para demostrar su talento y que se han quedado en el camino, muestran ese punto de decepción aunque muchos no descartan volver el año que viene.

Dentro del polideportivo, dos filas de artistas en ciernes esperan su turno para entonar, a capela, la canción que han preparado. La mayoría de ellos, solo escucha las palabras "muchas gracias" y sale de allí sin haber conseguido su sueño. Sin embargo, de pronto, aplausos y gritos de alegría. La primera aspirante en pasar la prueba inicial recibe la pegatina que así lo acredita. Ella es Nuria Mas, mallorquina de 20 años estudia traducción. Ha cantado un tema de Zahara y otro de Britney Spears. "No me lo creía, no me lo esperaba para nada". Es su segundo casting de OT y esta tarde tendrá una nueva oportunidad para pasar a la fase tres. Apostará otra vez por un tema de Zahara, Guerra y paz.

Sol Lucía ha cantado tres canciones, pero no ha conseguido convencer al jurado. Es la segunda vez que se presenta a las pruebas y no será la última: "Pienso seguir insistiendo el año que viene y el otro porque es un aprendizaje para mí y no pasa nada". Judit Liedberg tampoco ha conseguido pasar a la siguiente fase. Tras entonar un tema de Los miserables, En tu pelo de Tamara y Wins. "Tenía nervios, pero me ha gustado estar ahí cantando delante del jurado. Quizás no soy lo que están buscando, o son las canciones", aventura Judit sobre los motivos de su descarte.

Noemí Galera, directora de casting de Gestmusic, afronta una nueva jornada de selección. Tras 18 años en el equipo de Operación Triunfo, resume que "buscamos 16 buenas voces y 16 personalidades que acaben enganchando mucho al espectador". Esta año, además, anuncia que se va a valorar positivamente a aquellos cantantes que además compongan sus propias canciones. "Todo suma, pero eso no significa que todos tengan que componer si alguien no lo hace y nos gusta estará en la Academia" .

María José Rivero todavía tiene la posibilidad de ingresar en la Academia. Residente en Ibiza , María José ha venido a Mallorca para participar en el casting. Es su primera vez: "Ha sido casualidad porque he vendio para celebrar el cumpleños de mi hermana y estando aquí, que me voy mañana, me han animado a presentarme" María José apostará por un bolero, Cantinero de Cuba, para conseguir su pase.

Poco a poco la cola va a avanzando. Algunos tararean los temas escogidos, rasgan una guitarra o comparten risas y charlas con sus compañeros. Algunos de los participantes han acudido con amigos o familiares y éstos esperan fuera, intentando ver a través de los cristales cómo se desarrolla la prueba.

Risas, abrazos e incredulidad entre aquellos que van consiguiendo su pase al éxito. El camino que les queda es largo. La prueba de la tarde será más pausada y tendrán la oportunidad de hablar con el jurado formado por Noemí Galera, Ismael Agudo y Mamen Márquez. Los concursantes podrán utilizar una base musical o un instrumento para acompañarse. Si pasan esta nueva criba, accederán a la fase tres y, de allí, al casting final ques ecelebrará en Barcelona y al que llegarán unos 60 aspirantes de toda España. De esa selección final saldrán los 16 elegidos para quedarse en la Academia OT.