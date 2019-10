Fallece Harold Bloom, autor de la obra 'El canon occidental' y admirador de Ramon Llull

El conocido teórico y crítico literario norteamericano Harold Bloom falleció el lunes en un hospital de New Haven, Estados Unidos. Tenía 89 años e impartió su última clase en la Universidad de Yale el pasado jueves, informó The New York Times. En 2002 visitó la UIB para hablar de Ramon Llull.

En 1994 levantó un gran revuelo en su país y en todo el mundo con su obra más difundida, El canon occidental, donde identificó a una veintena de escritores occidentales esenciales, una selección que contrarió en muchos casos el canon académico dominante.

Gran entusiasta de Dante, Cervantes, Montaigne, Dickens, Beckett, Neruda, Borges, Cernuda y Steinbeck -de quien dijo "no puedes leer tres párrafos sin pensar en un Hemingway más empobrecido"-, para Harold Bloom el "canon" es "Shakespeare", a quien consideró el culmen de la literatura.

Este canon, tildado, entre otras cosas, de "masculino" y "blanco", levantó ampollas entre los representantes de las corrientes, tanto de derechas como de izquierdas, a las que Bloom criticaba por politizar los estudios y la crítica literaria.

El autor norteamericano fue reconocido en España en 2002 con el Premio Internacional Cataluña y, en 2003, con el Premio Internacional Alfonso Reyes. Precisamente, en 2002, aprovechando la concesión del primero de estos galardones visitó Mallorca para dar una conferencia sobre Ramon Llull en la UIB.

En su libro Poemas y poetas. El canon de la poesía, otra de sus obras importantes, el crítico estadounidense seleccionó a 56 poetas fundamentales, entre quienes apenas dos escribieron en lengua española: Octavio Paz y Pablo Neruda.

Desde la publicación de su primer libro en 1959, Bloom escribió más de cuarenta libros?, incluyendo veinte de crítica literaria, varios libros sobre religión y una novela.

Además, editó cientos de antologías para numerosas figuras literarias y filosóficas de la editorial Chelsea House. Sus obras fueron traducidas a más de 40 idiomas.

Tras cursar estudios en las universidades de Cornell y Yale, trabajó como profesor de esta última, en lo más alto de la escalafón académico de dicha institución, la cátedra Sterling, desde 1955. Ostentó, asimismo, la cátedra Berg de la Universidad de Nueva York de 1988 a 2004.

Nació en Nueva York en el año 1930. Como su familia era judía asquenazí, aprendió el yidis y el hebreo literario antes que la lengua inglesa.