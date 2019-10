Las mujeres se hacen fuertes en el escenario del primer Fest Ciutat

Tarde calurosa de un octubre generoso en cielos despejados y altas temperaturas. Las puertas del velódromo Illes Balears ya están abiertas y el público empieza a acercarse. Fest Ciutat comenzó ayer su andadura con el objetivo de convertirse en el festival de referencia de Palma y destaca además por haber confeccionado un cartel paritario. Las contundentes Agoraphobia fueron las encargadas de dar el pistoletazo de salida a la nueva cita musical de Palma. Llegadas desde Galicia, la crudeza punk de este quinteto es el sonido que recibió a los primeros espectadores. Edades variadas entre el público. Algunos muy jóvenes, apenas han pasado la veintena; otros rozan ya los 50. La mayoría se reconoce en un vestuario cómodo: camiseta y zapatillas.

Puntualidad en el inicio y el final de los conciertos. Las gallegas cumplieron con el difícil reto de ser las primeras y no decepcionaron. Su energía seguía flotando en el aire cuando Amparo Llanos, ex Dover, subió al escenario con su nueva banda, New Day. La madrileña se siente a gusto en su nueva faceta de vocalista y demostró veteranía y saber estar. Amparo se dirigió al público, se disculpó por no haber hablado apenas. Preguntó la hora y apuró los últimos minutos de concierto. La realización en directo permitió ver en la pantalla detalles que de otra forma se escaparían. Después de la experiencia de Llanos llegó la frescura adolescente de Cariño. Teclados, guitarra y bajo para una banda pop cercana al sonido de los 80 y 90. Voces juveniles y letras inocentes, aunque solo en apariencia.

Sin embargo, no todo es música en el Fest Ciutat. A los asistentes les esperaban nueve horas de actuaciones así que era preciso contar con lugares en los que reposar y recuperar fuerzas. La oferta gastronómica incluía perritos, tacos, verduras y frutas. Tampoco faltaron productos autóctonos como panades, cocarrois y coca de trempó. En la parte superior del recinto, zona de relax y terraza. Dos lugares en los que descansar y charlar lejos del volumen atronador de los grupos.

Atraídos por Love of Lesbian y La Casa Azul en su mayoría, Hinds, Cariño o The Grooves, son otros de los nombres que sonaron entre el público. Aplaudieron el cartel que en opinión de Alberto Sánchez, es muy completo. Sánchez acudió al Fest Ciutat junto a Irene Trabalón y Gemma Máximo. Les pareció muy buena iniciativa que el cartel sea paritario, aunque creen que eso no debería ser una novedad. Los tres coincidieron en que en Mallorca hay una buena oferta de música en directo aunque opinaron que falta publicitar más los festivales. Miria Ronsale y Rafa Ordóñez solo pudieron acudir a la primera jornada del festival. Vinieron para ver a Love of Lesbian y confesaron que no conocían a los otros grupos, pero que tenían ganas de oír cosas nuevas. Miria acude a festivales siempre que puede y dijo que el panorama en la isla ha mejorado mucho en los últimos años. Afra Aliseda y José Luis Liebane se detuvieron a consultar los horarios en el panel colocado en la entrada. Hinds y La Casa Azul eran los grupos que más les apetecía ver. Por su parte Rosa López, Alba Muriano, Lara Aparicio y Jorge Hernández vinieron atraídos por el indie y el directo. De la lista de grupos dijeron conocer a la mitad. Se interesaron sobre todo por Love of Lesbian, Hinds y Cariño. "El precio está súper", afirmaron. Buenos precios y buenas bandas. Una combinación perfecta para los amantes de la música en directo y una oportunidad de conocer nuevas sonoridades. Hoy a las 18.00 horas se abrirán de nuevo las puertas para recibir a Brigitte Laverne, The Grooves, Luis Albert Segura, Amatria, Vive la Fête, La Casa Azul y el Dj Innmir.