Paco Romeu gana el Premi de Dramatúrgia con 'Uns altres temps'

El dramaturgo Paco Romeu, (Picassent, 1967) explora en su obra Uns altres temps un terreno espinoso y delicado: el papel de la mujer en la pervivencia del machismo y de la sociedad patriarcal. Con esta pieza el valenciano ha resultado ganador del II Premi Mallorca de Dramatúrgia que convoca el departamento de Cultura el Consell. El galardón tiene una dotación económica de 5.000 euros e incluye la edición en formato libro del texto y la lectura dramatizada de la obra durante la temporada 2019-2020.

"Uns altres temps hace referencia al paso del tiempo, pero también al tempo, a la música", explica Paco Romeu. El autor ha adaptado la técnica del canon a la dramaturgia ya que este tipo de pieza musical se basa en la reiteración y, precisamente, ésta es la idea que quiere transmitir: la repetición de comportamientos, frases y conductas que mantienen vivo el machismo. Romeu se ha detenido en analizar el papel de la mujer en el mantenimiento de estos esquemas: "Es algo que he visto, pero creo que el teatro ha de servir para que el espectador se plantee interrogantes", dice el autor. Así, Romeu camina sobre terreno pantanoso "con pies de plomo, aportando una visión muy estética. Lo que hay detrás estremece, pone los pelos de punta; es muy duro. Hay mujeres que parecen tener superadas una serie de cosas y después ves cómo reproducen esas conductas y te preguntas por qué. Ésta es mi pregunta, no doy respuestas", reflexiona el autor a la vez que reivindica que se pueda hablar del asunto. "Tengo mucho respeto por el movimiento feminista y evidentemente los hombres podemos jugar un papel en él, pero creo que el feminismo es femenino. Muchas cosas han mejorado, pero todavía queda mucho por hacer", opina el autor.

En Uns altres temps se explica la historia de maltrato de un padre sobre una hija y de cómo la madre acaba reproduciendo las frases opresivas del padre. El tiempo es tratado de forma no lineal en la pieza y nos muestra a la madre y la hija en diversos momentos. Se establecen juegos de reiteraciones, con diálogos que se pronuncian de nuevo. "El final no es positivo porque la obra termina con lo que ha pasado años atrás", adelanta Romeu.

No es la primera vez que el dramaturgo utiliza la música para vertebrar una de sus obras. Ya lo ha hecho con Play, ganadora del Premi Ciutat de València de 2018, que narra cómo la creación puede redimir a una joven Dj. "Es una pieza en tres tracks, más extrema en la repetición de los diálogos, más cruda que Uns altres temps pero también más esperanzadora", resume el autor.

A lo largo de su trayectoria Paco Romeu ha recibido numerosos premios y valora positivamente la visibilidad que estos galardones dan al autor aunque esto no siempre se traduce en el estreno de la obra. "La edición del texto en papel me hace mucha ilusión y el premio en metálico es una inyección económica importante", analiza al tiempo que lamenta que no se premie también a actores y directores: "Los dramaturgos somos los más prescindibles del teatro. Los mejores montajes que he visto no parten de un texto teatral o al menos de un texto teatral al uso. Se nos da mucha importancia, sé que no está bien que lo diga y que es poco corporativista, pero es lo que pienso. La gente que se deja de verdad la piel en el teatro son, sobre todo, los actores y no tienen este tipo de apoyo", subraya Romeu. Sobre el estreno de la pieza el autor se muestra pesimista: "Es un momento difícil, al menos en Valencia. No hay distribución y sí mucha precariedad. Con el cambio político han mejorado algunas cosas, pero el público también ha dejado de ir al teatro", se lamenta el autor.