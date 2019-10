Oso Leone: "Nuestro proyecto es la inquietud de seguir produciendo "

Siempre aprendiendo. Así afronta Oso Leone su carrera. La banda mallorquina, en activo desde 2010, está formada por Xavier Marín, voz, guitarra y sintetizadores; Franco Valenciano, batería; y Eusebio Alomar, bajo. Esta noche presentarán en la Fira B! su último disco, Gallery Love, editado el pasado mes de marzo por Apollo Records.

Con tres discos en el mercado y cerca de una década de trayectoria, Oso Leone no tiene un método fijo establecido de trabajar: "Siempre es aprender a aprender, no seguimos el método tradicional de sacar un álbum y tener una gira programada. En nuestro caso es siempre sobre la marcha, cuando se puede o cuando surge, pero nunca hemos dejado de trabajar", dice Xavier Marín. Es por esto que en el concierto que ofrecerán esta noche alas 23:15 horas en el Parc de la Mar sonarán canciones inéditas: "Ya tenemos bastante material nuevo, siempre vamos probando, arriesgando. Esto ayuda a salir del estudio y ver cómo funciona", dice Xavier. "Al final", puntualiza Franco Valenciano, "el proyecto es más artístico, es más una inquietud y una necesidad de seguir produciendo".

Del folk al post-rock, el r&b o el ambient. A lo largo de sus tres álbumes –Oso Leone (2011), Mokragora (2013) y Gallery Love (2019)– la banda ha sido encajada en alguno de estos estilos aunque ellos no se reconocen abiertamente en ninguno: "El resultado es lo que surge entre las partes. A pesar de que hay una línea que lo une todo desde el primer álbum, para mí la música que estamos haciendo ahora con respecto a Gallery Love es muy diferente, pero no quiere decir que no sean compatibles", explica Valenciano. Lo que sí reconocen es la presencia de lo visual en sus trabajos, en parte motivada porque ambos se dedican al diseño gráfico y al arte visual: "Toda la música tiene un componente visual importante. En la abstracción tratas de figurar lo que es el sonido. Creo que en nuestro caso esta incursión se vuelve más profunda porque estamos compartiendo taller y estudio y al final es mucho más sencillo comunicarse con un mismo lenguaje", apunta Valenciano. En opinión de Marín: "Es visual porque al final lo que buscas es transcendencia en tu propio lenguaje ya sea a través de un dibujo o de una canción". El encontrarse siempre inmersos en el proceso creativo hace que un proyecto pueda ser incluso una excusa para aprender música: "Es un aprender a aprender a hacer música, una experimentación, hay varias fases dentro de ese proceso. Nunca vuelvo atrás en el sentido de analizar qué hemos hecho en los discos anteriores, veo que hay una raíz que los une y creo que es la pasión lo que lo conecta todo", reflexiona Marín. Por eso continúan en marcha porque "siempre hay cosas nuevas que tienes que desbloquear".