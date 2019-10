David DeMaría: "Vuelvo a ser el chaval que se montaba en la furgoneta para hacer bolos con su grupo"

El jerezano ofrece hoy en el Auditorium de Palma el último concierto de su Gira 20 años. El intérprete promete un directo potente y dinámico con su banda y un repaso a dos décadas de trayectoria, además de alguna sorpresa en forma de canción todavía inédita. Después, el músico regresará al estudio para acabar de configurar el que será su próximo disco tras cuatro años sin grabar temas nuevos

David DeMaría (Jerez de la Frontera, 1976) cierra esta noche a las 21:00 horas en el Auditorium de Palma su exitosa Gira 20 años en la que repasa su trayectoria. Una vez finalizado el tour, el músico volverá al estudio para preparar nuevo disco.

P ¿Cómo será este último concierto de la Gira 20 años?

R En directo siempre se dan momentos especiales y seguramente algo de lo nuevo que estoy componiendo surgirá en un momento íntimo de guitarra y voz. Será un concierto muy dinámico, con mucha energía porque el disco fue grabado en directo. Es una bonita manera de romper con la monotonía y una celebración. Ojalá se una mucha gente a estas dos horas de concierto en directo.

P Se ha decantado por un sonido más rockero, ¿por qué?

R El directo del Auditorium estará muy basado en eso, en una banda de pop rock tocando las canciones de un tal David DeMaría. Intentaba unificar veinte años de canciones en una sonoridad en la que yo crecí, en un local de ensayo con una batería, un piano, una guitarra y un bajo. Eso no quiere decir que en el disco siguiente no volvamos a la experimentación, al laboratorio a intentar estar actualizado en la sonoridad de hoy con tu esencia y tus canciones de siempre.

P ¿Cómo sonará lo nuevo de David DeMaría?

R Va a ser muy diferente. El concierto de Palma es ponerle una guinda a una gira de dos veranos inolvidables con una banda tocando las canciones, dejándonos el alma. Este disco va a ser más experimental en bases, en sonoridades.Estoy trabajando con arreglistas de distintos colores, de distintos países y eso va a ayudar a aportar una actualidad sonora. Soy un cuarentón joven que no he perdido mi energía después de haber hecho un homenaje a mi sonido real, en este álbum cambiaremos totalmente.

P ¿En qué fase de la producción se encuentra?

REl disco ya está muy desarrollado y estoy deseando meterle mano en cuanto acabemos esta gira, finalizar los arreglos, la elección final del repertorio que siempre es complicado quedarte con once o doce temas cuando has escrito veinte. Tengo claro el concepto y muchas ganas de volver con nuevas canciones.

P Las colaboraciones con otros artistas son una constante en su carrera. ¿Qué le aportan?

R Compañerismo, amistad, respeto, admiración, valores, principios, aprendizaje... Aporta mucho. Yo he tenido la suerte de cantar desde Alejandro Sanz hasta Niña Pastori, Raphael, Manuel Carrasco, Orozco, Diana Navarro, Bustamante, Bisbal, Pastora Soler... Me he cruzado con muchos artistas y es muy bonito saber que hay una amistad que aunque sea difícil cultivarla, en las colaboraciones se extraen las motivaciones más bonitas para tus recuerdos y para tu memoria emocional.

P ¿Qué permanece y qué ha cambiado en dos décadas de trayectoria?

R Ahora tengo un nuevo motor en mi vida que es mi hijo y haber sido padre a los 40 vuelve a generar un montón de sentimientos, de energías, de recuerdos y eso son siempre semillas para seguir y tener ganas de ser feliz . Y ahora, aprender a educar a tu hijo y aprender de él o sea que se ha regenerado todo. Vuelvo a ser el chaval de 20 años que se montaba en una furgoneta con su grupete para hacer un bolo, eso yo lo sigo haciendo. Soy un cuarentón que sigue viviendo como un veinteañero, pero siendo padre y haciendo canciones y conciertos. Y con los años, aprendiendo a mudar pieles, sabiendo que tu sangre y tu corazón ya tienen un reflejo que es ser papá y para mí es la produccón más importante de mi vida.

P Tras su separación declaró que el escenario y su hijo eran sus motivaciones.

R La prioridad es la educación, la felicidad y el bienestar de mi hijo. Está creciendo de una manera que no tenía pensada por mis principios, mi proyecto de vida, mis valores y mi compromiso. Son golpes en la vida o situaciones inesperadas que también te enseñan y cuando encima te dedicas a pintar canciones, pues mucho más. El siguiente disco estoy seguro que va a ser como una sauna emocional de muchas viviencias que es de donde extraes al final la esencia de tu obra, de lo que vives, de lo que sientes y se aprende mucho también de los accidentes emocionales. Lo importante es él y su felicidad.

P Llegó a sentir que, artísticamente, no se le había valorado como merecía.

R Esas palabras se dicen en un momento complicado de tu vida porque yo pasé una doble separación la personal y la profesional. He tenido la mala suerte de haberme sentido como un artista cómodo de llevar, pero para que un artista perdure hay que plantear cosas con proyección de futuro y es lo que yo no he notado en mi carrera. Estaba en una oficina muy importante que llevaba otros artistas igual o más importantes que yo y eso te hace sentirte como un futbolista que te resuelve, que te marca goles pero al final lo tienes en el banquillo y yo me he sentido muchos años en el banquillo de una carrera que ha pasado por momentos muy importantes. Tendrían que haberme dado oportunidades de titular, pero lo mejor está por llegar y ahora estoy en muy buenas manos.