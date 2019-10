El PP pide la destitución "inmediata" de la nueva directora adjunta del Principal

El conseller y portavoz del Grupo Popular en el Consell, Llorenç Galmés, pidió ayer la destitución "inmediata" de la nueva directora adjunta del Teatre Principal, Marta Ferré, "al haber sido una contratación que incumple el reglamento que ellos mismos aprobaron al 2017". La gestora cultural fue designada por la Fundación Teatre Principal el pasado miércoles, con el voto en contra del Grup El Pi y la abstención de Ciudadanos y PP.

"Catalina Cirer [vocal en el Patronato] se abstuvo a la espera de más información, una documentación que finalmente hemos recabado", señalan desde el PP.

Llorenç Galmés incide en que "el Pacte ha cruzado una línea roja muy delicada; el de pensar que puede hacer y deshacer como le dé la gana". En este sentido, explica que "que metieran a dedo al gerente del Principal; pese a no ser ético y una muestra clara de la opacidad de PSIB, Més y Podem, al no estar especificado en los estatutos podían hacerlo pero lo de este nuevo fichaje forzado incumple hasta las normas establecidas".

Ante las puertas del Teatre Principal, Galmés, junto con las conselleras populares Antònia Roca y Catalina Cirer, mostraron ayer el documento procedente del departamento de Participació Ciutadana i Presidència sobre los acuerdos para la Fundació Teatre Principal, aprobados por el Pacte en 2017.

"No sabemos a qué reglamento se refieren. Cuando lo conozcamos, nos pronunciaremos. Mientras tanto, prudencia", declaró a este diario la vicepresidenta primera y consellera ejecutiva de Cultura, Bel Busquets, quien recordó que se rige por "la transparencia".

En el documento, "se especifica, de manera clara, que no puede contratarse a un director/a adjunto/a sin convocar previamente un concurso público para cubrir esta plaza", argumenta el portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca.

Por todo ello, Galmés exige "la destitución de Ferré y una rectificación inmediata por las formas que, nuevamente, utiliza el Pacte para cubrir las plazas vacantes; el nuevo director/a adjunto/a debe ser elegido/a por concurso abierto".

Durante la junta de patronos del miércoles, El Pi votó en contra de la designación de Ferré, "no por su currículum, sino por las formas", aclaró su portavoz, Francisca Mora. "Desde hace diez años los estatutos del Patronato no se modifican. Consideramos imprescindible que esta figura de directora adjunta, si es necesaria que esté, se incorpore a los estatutos y se regularice la manera de contratación de esta persona", argumentó la portavoz de El Pi.

"No tenemos nada que decir de su categoría profesional pero hemos tenido el currículum de esta directora esta misma mañana [ayer para el lector] y no lo hemos podido analizar, no ha habido alternativa de valorar otras opciones. Consideramos que no es la manera de hacer las cosas, como ya se hizo cuando se contrató la gerencia del mismo modo", denunció Mora.

Como ya publicó este diario, el anterior equipo directivo del Teatre Principal propuso, hasta en dos ocasiones ­–la primera en cumplimiento de uno de los objetivos que incluía el proyecto con el que éste accedió al cargo y, la segunda, a instancias del acuerdo del Pleno del Consell, que daba un plazo máximo a sus entes dependientes de tres meses para adaptar sus estatutos–, una reformulación de los estatutos del Principal a raíz del documento procedente del departamento de Participació Ciutadana i Presidència sobre los acuerdos para la Fundació aprobados por el Pacte en 2017 y que fue remitido en enero de 2018 a la Fundación. Una propuesta que ni siquiera llegó a ser estudiada y analizada por el Patronato.

Ese reglamento establece que "la designación del resto de personal directivo (al margen del gerente o director) tendrá que responder a los principios de mérito capacidad (...) y se llevará a término mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia".