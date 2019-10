Miguel Costas: "Ojalá fuera Rosalía y me promocionaran, nadie conoce mi música en solitario"

Músico. Es una de las figuras ilustres de la escena punk rock de los años 80. Formó parte de bandas como Siniestro total, Aerolíneas Federales o Los Feliz, pero se reivindica mucho a sí mismo. El próximo domingo, a partir de las 19.15 horas, actúa en el marco de la Fira Internacional del Disc de Mallorca, en el Palma Arena

Su trayectoria, que inició hace 40 años, empezó en los años ochenta, en Vigo. En 2019, sube a la furgoneta para ir a tocar, aunque le cansa más que antes. Sin ningún pesar, toca lo que le pide el público, canciones de Siniestro total o Aerolíneas Federales, grupos de los que formó parte. Su relación con la industria musical es algo agridulce.

P Participará en la Fira del Disc de Mallorca este fin de semana. ¿Qué sentido tienen los discos?

R Ya no se venden, eso está claro. Los vinilos se venden un poco más. La discográfica con la que estuve me dijo: "¿Para qué vamos a sacar un disco si solo vendemos reguetón?" Sacar un vinilo o un disco es una carta de presentación, pero no lleva a ningún sitio.

P ¿Recuerda el primer disco que tuvo en sus manos?

R Vaya. Fue uno de Deep Purple, para el que ahorré mucho. Cuando lo tuve, con la emoción, le di la vuelta y se me rompió. Tengo una crisis existencial desde ese día bastante deplorable.

P Pronto hará 40 años que rueda por los escenarios€ ¿Cuál ha sido su mejor época?

R Todo el mundo lo dice, mi mejor época es ahora. Me lo he pasado muy bien, y cuando voy a tocar me lo paso igual que antes. Es cierto que la furgoneta y los viajes me cansan un poco más. Quizás sea por la edad, no lo sé. Aun soy joven.

P ¿Considera que desde que arrancó su carrera en solitario está haciendo lo que de verdad quiere con la música?

R Siempre he hecho lo que he querido. Me han ofrecido cosas que a lo mejor me daban más dinero, pero siempre me he mantenido haciendo lo que he querido, aunque a duras penas. Si no fuera así, sería ridículo. Cuando subo al escenario me gusta pasármelo bien, porque es mi válvula de escape.

P ¿De qué?

R De todo, de todo lo que pasa en la vida. Yo creo que para mí es el mejor momento [cuando está en el escenario]. Los viajes, como te decía, cuestan más. Pero alguien tendrá que dar vida a mis discos en solitario, que no conoce nadie, porque no ha habido promoción. Ojalá fuera Rosalía y me promocionaran.

P Usted es de Vigo. Sus inicios en la música coinciden con aquellos años de incansable creatividad musical en la ciudad.

R Lo que pasó es que Vigo era una ciudad de 200.000 habitantes y de repente había seis o siete grupos con disco, eso era novedad. Luego el ayuntamiento se aprovechó para hacer Vigo se escribe con M de Madrid, que fue un desastre total. La gente llegaba a Vigo y preguntaba "¿Dónde está la movida?" Y le decíamos "por allí". Pero en realidad éramos casi siempre los mismos que nos íbamos cambiando de nombre.

P ¿Entonces no hubo ninguna movida en Vigo?

R No, qué va. La gente no sabía dónde estaba Vigo. Más adelante, con el tema de la droga, ya sí que lo conocían. En los conciertos nos pedían que pasáramos farlopa. Y jamás nos metimos nada de esto.

P Antes de ser Miguel Costas fue Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz, entre otras bandas. ¿Qué hay de cada una de ellas en su nombre?

R La gente reclama las canciones de antaño. Los discos nuevos no llegan al gran público. Hay que tocar lo que la gente pide. Yo intento colar mis canciones en solitario, a ver qué pasa. Pero bueno, me piden que toque Bailaré sobre tu tumba. Aunque luego parece que tocas otra canción. Sin embargo, sobrevivimos gracias a ello.

P¿Eso le hiere o le molesta?

R No, no. No me molesta. Entiendo a la gente. Aunque me gustaría que fuera diferente. Yo recuerdo escuchar un disco y saber hasta dónde estaba el vómito del guitarrista. Hoy la gente oye y se olvida de las canciones. El marketing hace lo demás. Un grupo que sea una puta mierda puede arrasar, porque la gente€

P ¿Tiene menos criterio que antes?

R Para mí no tiene ninguno.

P Dice que tiene un público muy fiel. ¿De dónde viene ese público, son las personas de siempre?

R Tengo poco público pero muy fiel. Eso es. Viene de padres e hijos, de gente joven, y de muchas cosas. Pero sobre todo viene de una trayectoria de muchos años. Y aquí seguimos, dando la lata para quien la aguante.

P ¿Se siente reconocido por los jóvenes?

R Sí, la verdad es que sí. A veces hasta me hacen llorar, cuando me tratan con demasiado respeto. El otro día estaba en Madrid y se acercó un muchacho que me dijo: "Gracias". Le contesté que gracias para qué. Me contestó: "Por todos los momentos que me has dado". Se fue sin decir nada más. Esas cosas son las importantes para mí.