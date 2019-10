CaixaForum Palma inaugura mañana un nuevo ciclo de proyecciones de arte y cine

La Caixa, en colaboración con A Contracorriente Films, desarrollará a partir de mañana un nuevo ciclo de proyecciones de arte y cine, que incluye películas como Vincent van Gogh: A New Way of Seeing o Michelangelo: Love and Death.

El ciclo propone una selección de proyecciones que reflejan "el diálogo entre arte y cine" que se ha dado desde la aparición del cinematógrafo, inventado por los hermanos Lumière a finales del siglo XIX.

En concreto, del 4 de octubre al 15 de noviembre CaixaForum Palma acogerá en este ciclo cinco documentales de Exhibition on Screen, que abre las puertas de algunos de los museos "más prestigiosos del mundo para conocer la vida y la obra de algunos grandes maestros del arte". Los primeros planos en alta definición permiten a los espectadores "detenerse en los detalles de las pinturas como no se había hecho hasta ahora".

Vincent van Gogh: A New Way of Seeing, (2015), del director inglés David Bickerstaff, iniciará el ciclo mañana.