Hermanas Picohueso, contra las políticas del miedo

Excalibur i altres animals morts de la compañía Hermanas Picohueso es el resultado de un año y medio de residencias y de la voluntad de utilizar nuevos lenguajes escénicos. La obra se estrenó en la sala Atrium de Barcelona y llega a la Fira B después de recalar en Tàrrega, donde realizaron cuatro funciones.

Después de un largo proceso de creación, Hermanas Picohueso –Lluki Portas, Diego Ingold y Gal·la Peyre– han conformado esta obra con la que critican las políticas del miedo y se centran en aquellos que se generan a partir de las framacéuticas. "Nos dimos cuenta de que queríamos hablar del miedo y después de una lluvia de ideas llegamos a hacer una lista de 150 temores", explica Diego Ingold. Poco a poco, la lista se fue reduciendo y los miedos que persistieron fueron los generados por la industria farmacéutica como el ébola, las vacas locas o el ántrax. "Nos pareció curiosa esta brutal coincidencia. Teníamos mucha documentación, muchos datos que indignaban tanto que teníamos un teatro documental, demasiado heavy", explica el autor. De ahí que surgiera la necesidad de encontrar una manera de conseguir que el público no se enfadara sino que se riera. Así, Excalibur i altres animal morts se presenta como un plató de televisión en el que se factura un programa como el de Ana Rosa Quintana. La oveja Dolly, la perrita Laika o una vaca loca muerta desfilan y lanzan sus verdades sin esperanza de ser escuchadas, puesto que su público no se siente afectado. Toda la obra se graba y se realiza en directo de manera que el público puede elegir mirar al escenario o a las pantallas. "Si nos mira a nosotros verá cómo manejamos las marionetas", explica Ingold. Si decide observar la pantalla, se perderá cómo se realiza la manipulación; una suerte de metáfora de lo que desean contar puesto que al final todos esos miedos lanzados de forma interesada no son más que una cortina de humo y/o una herramienta de control.

La Sala Petita del Teare Principal de Palma acogerá una única representación el próximo viernes para que la que ya no quedan entradas. Diego Ingold adelanta que en abril regresarán a la Petita y ofrecerán cuatro funciones.